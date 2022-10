Un ratito de moda- Una Farmacia muy especial.

Carlota González Navarro

Cuando me enteré de que abrían una nueva Farmacia, en Ferrol, me alegré muchísimo al saber quién estaba al frente de ella, porque conozco a esta simpática farmacéutica desde muy pequeña, ya que fuimos juntas al colegio. Me acuerdo que siempre tenía una sonrisa bonachona en aquella cara tan redondita, ojos expresivos y siempre feliz. Siempre que estaba disgustada o preocupada, ella estaba ahí, para sacarme una sonrisa, y reconozco que siempre lo conseguía. Era muy optimista y ante cualquier problema, por muy grande que pareciera, ella lo hacia pequeño e intentaba darle una solución. Así que cuando me dijeron que la nueva Farmacia, era de María Jesús Adrio, no me sorprendió nada. María no ha cambiado, sigue teniendo la misma sonrisa y ojos expresivos, le sigue gustando hablar y, sobre todo, escuchar a los demás, ayudar en los problemas y hacer que nos sintamos mejor.

Me cuenta que tenía claro que quería ser farmacéutica, su padre es el cirujano ferrolano Germán Adrio, así que la ayudó en su camino.

Después de aprobar la carrera de Farmacia, trabajó durante once años en la Farmacia de Honorato Martínez, en Espasante, guarda muy buenos recuerdos, a la gente del pueblo le encantaba ir a la Farmacia no sólo a buscar sus medicamentos, sino a charlar con María, así que estoy convencida que la echarán de menos.

Y es que María se hace querer nada más conocerla, es parlanchina, risueña, amable y muy buena compañera. Me acuerdo de ella en el colegio, jamás discutía y nunca tenía un mal gesto para nadie, es una persona que deja huella y nunca se olvida, de las que hay pocas y agradeces haberla conocido.

Lo que más le gusta de su trabajo, es el trato con la gente, aconsejarlos y ayudarlos siempre. Hay gente mayor que vive sola, así que en muchas ocasiones van sólo a su Farmacia a saludarla y charlar un poquito. Reconozco que esta entrevista ha sido fácil, porque ya conocía a María, pero he tardado en entrevistarla por la cantidad de personas que entraban y salían de la Farmacia sólo para saludarla, madres primerizas con los peques enfermos, gente mayor….y ella tan feliz charlando con todos ellos. Es una suerte que te apasione tanto tu trabajo y ella es un ejemplo de ello.

Durante el Covid, María estuvo, cómo muchos sanitarios, al pie del cañón, me cuenta que llevaba una mascarilla de quirófano que le había dado su padre, pero a pesar del miedo, ante la falta de información que todos teníamos, ella no lo dudó ni un segundo y ayudó mucho a todo el mundo. Cuando cerraba la farmacia, repartían los medicamentos a la gente, ya que muchas personas tenían miedo a salir de casa. Llegaba muy tarde y recuerda que llegaba con miedo de contagiar a sus tres hijas, María, Mercedes y Lucía.

María quiere que su Farmacia sea un lugar que visitas, no solo para buscar medicamentos sino también que esté orientada al cuidado personal. Asiste a Cursos de dermoestética orientados a conocer y cuidar nuestra piel, estando siempre en constante formación. Así que nos puede asesorar lo que es más aconsejable para nuestra piel, ya que al tener formación como sanitaria, puede derivarnos al médico en el caso que detecte alguna patología.

Imparten talleres de maquillaje, para enseñarnos a maquillarnos y a limpiarnos correctamente nuestra piel. También realizan cabinas de tratamiento para estudiar nuestra piel y así aconsejarnos la rutina diaria de cuidado de la misma. María también asesora en el cuidado capilar, para prevenir y paliar la caída del cabello.

Tiene las marcas más demandadas en las redes sociales, Gema Herrerías, DR Arthouros Alba, The Lab, Singuladerm, Segle, Embryolisse….entre otras. Cuenta con marcas de alta cosmética natural, como Sarah Bequer, que está hecha a base de aceite de tacto seco y AOKlabs, una marca africana a base de manteca de karité.

También tiene un rincón ecológico, con champús y desodorantes, entre otros productos. Me cuenta que tienen una línea low cost, para adaptarse a la capacidad económica de cada persona sin renunciar a los productos naturales y de calidad.

Actualmente está preparando un rincón en su Farmacia ecosostenible, dónde encontraremos productos totalmente naturales y dónde podremos rellenar nuestros envases cuando los acabemos, evitando así tirarlos y con ello, ayudando a proteger y conservar nuestro planeta.

A su lado, está su marido, Miguel Fernández Corral, que la ayuda en la parte contable y en la web, ya que a ella le gusta más el trato con la gente.

María se adapta a los cambios y está muy vinculada a las redes sociales, así que cuenta con los productos más demandados. Tiene una página en Instagram, sus videos son muy divertidos y espontáneos (como ella), dónde enseña las marcas que tiene en su Farmacia y nos da consejos.

La Farmacia Adrio está en la Calle Real, 126, en Ferrol, tiene tienda online, www.farmaciaadrio.com y también la encontraréis en Instagram en @farmaciaadrioferrol.

Podría daros mil razones para visitar la Farmacia Adrio, allí estará María, una Farmacéutica muy profesional, pero sobre todo amable, alegre, bondadosa y como no, de Ferrol.