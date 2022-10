Ferrol en Común lleva al pleno el «lamentable» estado de los parques caninos

Ferrol en Común viene de registrar una moción que se debatirá en el próximo pleno de este jueves relativa al mantenimiento y mejora de los parques caninos existentes y a la creación de otros nuevos debido a la alta demanda de este tipo de espacios.

En Ferrol hay más de 11.000 perros, la mayoría de ellos viviendo en zonas urbanas donde encontrar espacios de esparcimiento «es prácticamente imposible«. Por eso existe la necesidad de contar con parques caninos, donde además de disfrutar los perros y los dueños, «también ayudan a la convivencia entre todo el vecindario y a mantener limpia nuestra ciudad.«

La presentación de esta moción tiene varios objetivos, por un lado, FeC quiere denunciar «el estado lamentable» en el que se encuentran estos recintos caninos, un estado «que no es cosa de un día si no de una dejadez total y absoluta de mantenimiento de estos lugares para los perros«. Para hacer un pequeño resumen, excepto las cerraduras del parque de Esteiro, las puertas de los otros 3 parques de la ciudad se encuentran rotas desde hace muchísimo tiempo, obligando al vecindario a encontrar soluciones caseras como atar una cuerda o poner un tope de madera. Otra de las carencias es que solamente dos de los cuatros parques caninos cuentan con fuentes adaptadas para los perros, una cuestión que debería subsanarse. Asimismo, las verjas de todos los parques son frágiles y endebles, cuando deberían de ser de tipo hércules, como son en otras ciudades, para garantizar la seguridad de los perros y evitar cualquier peligro no solo para ellos, si no para toda la ciudadanía; una cuestión que también pasaría por instalar puertas dobles. En cuanto a la hierba, no se corta con la regularidad que debe para poder hacer un uso digno de los recintos caninos. Los agujeros no se arreglan, la iluminación es insuficiente y las dimensiones de los parques se queda pequeñas para el alta afluencia de perros que los usan a diario.

En definitiva, desde FeC consideran que existen demasiadas carencias respeto al mantenimiento que «se deberían de solucionar e infinitas mejoras» que se podrían acometer para hacer de estos lugares unos espacios dignos para el disfrute de los perros y de sus dueños, en un tiempo en el que, por suerte, «cada vez se avanza más en los derechos de los animales y en el cuidado de su bienestar.«

Siguiendo esta línea, FeC también quiere demandarle al gobierno local la creación de, cuanto menos, los tres parques caninos que ya anunció en febrero del 2020 y en septiembre del 2021, los cuales iban a ser instalados en el Inferniño, en Caranza y en Canido. Además de estos tres espacios, Ferrol en Común considera, que debido al alto número de perros y el elevado uso de los parques existentes, «nuestra ciudad precisa de un número mayor de parques caninos, planteando la creación de un parque por barrio.»

Asimismo, con esta moción quieren proponerle al gobierno local «que sea más ambicioso y trabaje en la creación de un gran recinto que sea un referente en este campo«, donde los perros y los dueños puedan pasar largos ratos de esparcimiento. Entienden que su localización tendría que estudiarse pero «A Malata o los terrenos sin uso de Parque Ferrol, podrían ser una buena opción.«

Desde FeC saben que son muchas las personas que usan los parques caninos y muchos los perros los que viven en la ciudad y que precisan estos espacios de esparcimiento. También conocen de primera mano el nefasto estado en el que se encuentran y por eso piensan que hay motivos suficientes para mejorar y prestarle la atención que requiere al mantenimiento de los parques caninos de la ciudad, lo que les lleva a presentar una moción en este sentido, «para darle un toque de atención al gobierno local en cuanto a mantenimiento y mejora y proponer incrementar el número de parques debido su alta demanda.«