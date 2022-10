O Pazo da Cultura acolle a exposición «Tanxarina, 40 anos de títeres»

O Pazo da Cultura de Narón acolle ata o 22 de novembro a mostra “Tanxarina, 40 anos de títeres”, unha iniciativa enmarcada na 38ª Mostra de Teatro Infantil e Xuvenil (MOTIX) organizada polo Padroado da Cultura en colaboración coa Deputación da Coruña.

No espazo expositivo do Pazo poden verse escenografías, atrezzos e títeres que compuxeron os espectáculos da compañía Tanxarina dende a súa creación, no ano 1983. A alcaldesa da cidade e presidenta do Padroado da Cultura, Marián Ferreiro, animou ós veciños a acudir a ver esta mostra “que é un fiel reflexo do teatro de títeres galego e que nos permiten coñecer máis de preto a dilatada traxectoria dunha formación que actuou en varias ocasións na cidade e que o está facendo tamén esta semana con motivo da MOTIX”.

A mostra pode visitarse de luns a venres entre as 10.00 e as 14.00 e de 16.00 a 21.00 horas.

Alumnado de Primaria dos colexios do Val, Ponte de Xuvia, Ayala, Jorge Juan, Piñeiros e Virxe do Mar, de Narón, e dos centros Maciñeira, de Neda e Juan de Lángara e Lestonnac, de Ferrol, acudiron onte á representación da obra “A cazola de Lola”, da compañía Tanxarina Teatro.

A representación deste espectáculo tamén tivo lugar este mércores, día 26 de outubro, ás 10.00 e as 12.00 horas, para alumnado dos colexios do Feal e Santiago Apóstol de Narón; Unión Mugardesa, de Mugardos; Ponzos, de Ferrol e Virxe da Cela, de Monfero. Na xornada deste xoves 27 representarase de novo esta obra de Tanxarina para alumnado dos centros naroneses da Solaina e A Gándara e tamén para os da Xunqueira e O Ramo, de Fene; San Ramón, de Moeche e San Isidro de Neda. Preto de 1.800 escolares acoden ás seis funcións que se fixaron para esta semana no Pazo, a cargo de Tanxarina.

A programación da 38ª Mostra de Teatro Infantil e Xuvenil de Narón retomarase o vindeiro mes de novembro, concretamente o día 8, coa representación de “Semente, o home que plantaba…” da compañía Emedous. Esa mesma obra poderase ver o mércores 9 de novembro, xornadas ambas nas que alumnado de centros de ensino de Narón e doutros concellos da comarca, un total de 849 menores, se desprazarán ó Pazo para asistir a esta convocatoria.

A mostra teatral continuará en novembro, os días 15, 16, 17, 21 e 22, coas representacións de “Carabela”, de Galeatro e “En bucle”, de Rayuela Producciones. As últimas representacións programadas nas tres escolas infantís municipais, as da Solaina, A Gándara e Piñeiros, serán os días 28, 29 e 30 de novembro, cando se poderá ver o espectáculo “Coser y cantar”, de Teloncillo Teatro