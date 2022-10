«Carta al alcalde» sobre la reurbanización de la calle San Francisco

Juan Perales Garat

Sr. Alcalde: Es ya inminente la reforma de la calle San Francisco que incluirá la eliminación de los aparcamientos y que se hará de forma que exista una plataforma única, con los coches y las personas al mismo nivel.

Dado que no puedo creer que la intención del Ayuntamiento sea perjudicar a los residentes en la calle, tengo que pensar que lo que se pretende es reducir el tráfico hacia el centro y facilitar el tránsito de peatones.

Pues, desde mi punto de vista de residente, le diré los efectos que producirá:

• Pérdida de calidad de vida de los ciudadanos residentes en la calle San Francisco que tendrán que prescindir del coche o aparcarlo no se sabe dónde.

• Dificultades ante posibles emergencias que impliquen evacuaciones por lo que pueda tardarse en llegar al lugar donde esté aparcado el vehículo y volver al domicilio.

• Aumento del gasto (y de la contaminación) dando vueltas buscando aparcamiento.

• Peligro para los peatones, ya que no existe la disuasión de las aceras (y de la fila de coches aparcados) frente a los vehículos que suben a velocidad excesiva, lo que ocurre realmente y se está comprobando en Espartero.

• Cuando se produzcan fuertes chubascos y el agua corra, como lo hace ahora entre las aceras, no se podrá salir de las viviendas ni circular andando e incluso podrá entrar el agua en los portales con el suelo más bajo.

• No vendrán nuevos vecinos al barrio y los que quedan y puedan se trasladarán a otros barrios o municipios como ha pasado en la Magdalena.

• Pérdida de clientela para los tres o cuatro establecimiento de hostelería que quedan; no se abrirán nuevos negocios/servicios.

• Reducción del precio de venta de las viviendas, pero no de la plusvalía municipal, claro.

Si bien es posible que la reforma que prevé beneficie al que viene un par de días de turismo, ¿acaso no le importa cómo afecta a los ciudadanos?