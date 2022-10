O Auditorio municipal de Narón acolle a conferencia «A voz do silencio»

A Asociación Áurega, de familias de nenos con altas capacidades, talentos e inquedanzas intelectuais, programou unha conferencia para este sábado, día 29 de outubro, ás 17.00 horas no Auditorio municipal de Narón sobre “A voz do silencio”, no que se abordará o tema do acoso escolar e a importancia de previr, detectar e intervir ante este tipo de situacións.

A presidenta da Asociación No al Acoso Escolar (NACE), Carmen Cabestany, será a relatora desta ponencia, para a que se poden inscribir as persoas interesadas a través do enlace: https://bit.ly/3DcBqEP