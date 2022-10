O Esteo visitan al siempre complicado CD Segosala

O Esteo afrontará este sábado uno de los viajes más largos de la temporada para medirse al C.D. Segosala Segobus en un encuentro programado para las 17:00 horas en el Pabellón Pedro Delgado de Segovia.

Tras cuatro derrotas consecutivas (tres en liga y una en la Copa Galicia) los de As Pontes buscarán enderezar el rumbo ante los segovianos, sabiendo que tendrán que realizar un encuentro muy completo tanto a nivel defensivo como ofensivo para poder sacar un resultado positivo de este encuentro.

El conjunto segoviano cumple su tercera temporada consecutiva en la categoría, dirigido esta temporada por Daniel Ibañes, mítico jugador de la selección española de fútbol Ssala y exentrenador del Pescados Rubén Burela entre otros, ha conseguido mantener a la mayoría del bloque de jugadores de la pasada temporada, jugadores jóvenes que mezclado con jugadores experimentados hacen que sea un equipo muy intenso y competitivo a todos los niveles, rápidos en los repliegues y letales a la contra, además de que el entrenador seguro que les aporta un plus importante de sabiduría y veteranía.

Los ponteses saben que para contrarrestar todo eso deberán aplicarse a fondo sobre todo en defensa donde esta temporada están teniendo serios problemas, la mayoría de ellos por falta de concentración. No deberán dejar pensar a sus adversarios además de estar muy concentrados sobre todo en las situaciones de estrategia a balón parado minimizando al máximo los errores y terminando todas las jugadas en ataque para evitar los contraataques de los segovianos.

Ambos equipos llegan a este encuentro situados en la zona baja de la tabla clasificatoria separados por tan solo dos puntos, siendo los segovianos décimocuartos con 4 puntos y los ponteses duodécimos con 6, por lo que se espera un partido muy intenso y disputado entre los dos conjuntos que buscarán los tres puntos para salir de esa zona de la clasificación.

Para la disputa de este encuentro y salvo contratiempo de última hora, los de As Pontes no podrán contar con Juan ni Adrián, ambos suspendidos con un partido sanción, por lo que desde el club no descartan la posibilidad completar la convocatoria con jugadores del equipo juvenil.