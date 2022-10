Este sábado da comienzo en Pontedeume, el ciclo de Teatro Aficionado

El Ayuntamiento de Pontedeume, junto con la asociación ‘DameCuerda QueTeatro’, organizan el ciclo de Teatro Aficionado 2022, una iniciativa que avala su compromiso con la escena teatral gallega y su respaldo al tejido cultural.

El ciclo comienza este sábado, 5 de noviembre, con la obra para todos los públicos «¡Hay un muerto en el salón!» de Arjé Teatro, en el salón de actos CPR San José de Pontedeume a las 20 horas

Dirigida por Javier de Melo y Xavier Brais Rey, la obra narra la siguiente situación: Mientras Abelardo y su prometida Hortensia brindan con sus amigos por el inminente matrimonio, se escuchan disparos, y al entrar en el salón se encuentran la un hombre muerto en el sofá. Todo parece indicar que se suicidó. Los novios, criadas, amigos de la pareja y los vecinos de la casa, más la oportuna aparición de una inspectora y una forense un poco timorata, forman la galería de personajes de una trama próxima al teatro del absurdo y repleta de originales golpes de humor.

Las obras continuarán los días 12, 19 y 26 de noviembre en el salón de actos del CPR San José, A grande Obra de Atocha. Los espectáculos que se representarán son los seguintes: día 12: Carrachanacacha, de la asociación Aturuxo de Melpómene, con ‘A Pena do cu do mundo’. El día 19: grupo de teatro Badius con ‘A peregrinaxe’ y el día 26: Farándula Velutina, de la asociación cultural As nove Musas, con ‘Sincronizadas’.