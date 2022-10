Regresa el concurso de tapas «Saborea As Pontes»

El concurso de tapas, “Saborea As Pontes”, organizado por el Ayuntamiento de As Pontes en colaboración con la Asociación de Comerciantes, Hosteleros y Empresarios de As Pontes (COHEMPO) regresa esta semana tras dos años sin celebrarse debido a la pandemia de la Covid19.

En esta ocasión serán 12 los establecimientos hosteleros que participarán en esta cita, consolidada en el calendario de actividades propuestas desde la concejalía de Turismo, Hostelería, Comercio y Consumo para dinamizar y promover uno de los sectores generadores de cerca de un centenar de puestos de trabajo en el municipio.

Elena López, concejala del área, subraya la importancia de recuperar la celebración del concurso de tapas “que contribuye a la promoción turística de As Pontes, siendo una oportunidad para dar a conocer el trabajo del sector hostelero de la villa a través de diferentes creaciones culinarias en las que no faltan productos de referencia, procedentes de nuestro sector primario”.

Este año, al igual que en la última ocasión, el certamen se celebrará durante dos semanas consecutivas, de jueves a domingo, pudiendo degustar las tapas a partir del próximo jueves, 3 de noviembre y hasta el día 13 de noviembre

Las tapas se servirán los jueves, de 19.30 a 23.00 horas y los viernes, sábados y domingos se ampliará el horario para ofrecer degustaciones en horario matutino, de 12.00 a 15.00 horas y durante las tardes de 19.30 a 23.00 horas. El precio de las tapas será de 2,50 euros.

Al igual que en las ediciones anteriores, Saborea As Pontes repartirá dos premios entre todas las tapas del concurso. Una Comisión de Valoración Oficial será la encargada de elegir la “mejor tapa pontesa 2022” mientras que el jurado popular, a través de su voto, escogerá la “tapa pontesa más valorada por el público”.

Se repartirán 9 premios, de 200 euros cada uno, entre todas aquellas personas que cubran los boletos del concurso de tapas con ocho sellos de diferentes locales.

La concejala invita a vecinos y visitantes a participar en este certamen, degustar las tapas, salir a la calle y disfrutar de esta nueva edición y tratar de superar la cifra de las 28.957 tapas servidas durante la edición del año 2019 para, de este modo, «seguir contribuyendo de forma activa y en primera persona a la buena marcha de uno de los sectores económicos esenciales en nuestra villa»