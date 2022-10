La Diputación aprueba en pleno finalizar la carretera de acceso a los acantilados de Loiba

La Diputación de A Coruña ha aprobado en el pleno celebrado el viernes, día 28 de octubre, la dotación de 536.000 euros para acabar la carretera que da acceso a los acantilados de Loiba.

El alcalde, Juan Penabad, quiere “pedir desculpas á veciñanza de Loiba por todas as molestias ocasionadas polo alongamento desta actuación, coa esperanza de poder rematar a obra o antes posible, ofrecendo unha infraestrutura de calidade para o beneficio dos veciños”.

Las obras consisten, por un lado, en la reparación de las zonas defectuosas del firme, el perfilado de los laterales con riesgo de desprendimiento, el acondicionamiento de las isletas de las nuevas intersecciones ejecutadas en el contrato anterior y la corrección de algunas actuaciones de drenaje.

Además, se incluye la finalización de las obras necesarias de drenaje mediante la construcción de cunetas de hormigón y la colocación de pequeños tramos de colectores, y el extendido de una nueva capa de rodaje previa corrección de zonas muy deformadas donde será necesario aplicar recrecidos previos.

También se repondrá un tramo de abastecimiento pendiente, se trasladarán tres postes de electricidad y telefonía y se habilitará la señalización horizontal e vertical necesaria.

Finalmente, no será posible realizar la ampliación proyectada entre el PK 0+780 y el PK 0+880 sen afectar al bien protegido existente porque se reforzará la señalización de advertencia de estrechamiento. En el proyecto también se especifica que la mejora de la intersección con la carretera DP-6105, de la Penela a Loureiro, será objeto de un proyecto independiente donde se incluirán las expropiaciones necesarias con la autorización de la Dirección Xeral de Patrimonio.

El regidor recuerda que “pese ás constantes alusións da oposición, esta estrada non é de titularidade municipal, ainda que en todo momento estivemos en contacto, tanto co presidente da Deputación como cos diferentes técnicos encargados da actuación, para que a obra se levase a cabo no menor tempo posible, minimizando o impacto para a veciñanza de Loiba”.

Penabad recalca que “o importante é que as obras se inicien canto antes e que o resultado da actuación satisfaga a veciños, ofrecendo unha infraestrutura básica de calidade e funcional, que repercuta no beneficio da parroquia”.