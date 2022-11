Falleció el Comandante de Infantería de Marina (R) Nicolás Chazarra Sánchez

A la edad de 87 años ha fallecido en Alcorcón (Madrid) el Comandante de Infantería de Marina Nicolás Chazarra Sánchez, cuyo último destino fue en el Tercio del Norte, en Ferrol.

Nació en Rojales (Alicante) en 1935 e ingresó como soldado en el Tercio de Levante en Cartagena en 1955. De allí fue al Tercio de Armada en San Fernando desde donde marchó al África Occidental Española. Participó en la defensa de El Aaiún donde en 1956, tras neutralizar un ataque del Frente Polisario, recibió su primera medalla al Valor Militar con distintivo naranja.

El siguiente destino fue el Tercio de Baleares donde aprovechó para formarse, por una parte realizar estudios del Bachillerato nocturno y, por otra, especializarse en vehículos anfibios mecanizados, submarinismo y educación física.

En 1964 es destinado al Tercio del Norte y, a partir de ese momento, quedará vinculado para siempre a Ferrol, pues allí conocerá y se casará con una ferrolana, María del Carmen Cubero (hermana de otro miembro de la Armada, el Coronel del Cuerpo de Máquinas, ya fallecido, Antonio Ángel Cubero Allegue).

Continuó con sus estudios militares ascendiendo a Sargento (1968) e ingresando en la Escuela Naval de Marín (1975). Su primer destino como Teniente (1976) fue el Tercio de Levante en Cartagena; como Capitán (1980) fue destinado al Arsenal de Las Palmas, al Tercio de Armada (TEAR) y regresando al Tercio del Norte donde, salvo un breve periodo en Barcelona con un ascenso a Comandante (1992), se retiraría como Jefe de la Plana Mayor de Marinería y Seguridad del Cuartel de Instrucción de Marinería en Ferrol.

Otras condecoraciones que recibió fueron la Cruz al Mérito Naval de 1ª clase, y la Placa y la Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.

Ya retirado, el 4 de diciembre de 2017 fue homenajeado en un emotivo acto castrense en el Quartel de Nuestra Señora de los Dolores, sede del Tercio del Norte de Infantería de Marina, presidido por el Comandante General de la Infantería de Marina, general de División Jesús Manuel Vicente Fernández. (http://www.galiciaartabradigital.com/archivos/169537). Este acto fue una muestra más de cómo supo ganarse la confianza y el aprecio de sus compañeros, tanto mandos como subordinados. Siempre estuvo orgulloso de pertenecer al Real y Glorioso Cuerpo de la Infantería de Marina.

El funeral tendrá lugar el viernes 4 de noviembre a las 20:00 horas en la Parroquia de Santo Domingo de la Calzada en Alcorcón (Calle Los Pinos, 9).

“Una lágrima se evapora, una flor sobre mi tumba se marchita, mas una oración por mi

alma la recoge Dios.

No lloréis, voy a unirme con Dios y os espero en el Cielo. Yo muero, pero mi amor no muere. Os amaré en el Cielo como os he amado en la tierra. A todos los

que me habéis querido os pido que roguéis por mí, que es la mayor prueba de cariño”. San Agustín.