La Armada recordó, en Ferrol, a los Caídos por la Patria

En el marco de la Festividad del Día de los Fieles Difuntos, las Fuerzas Armadas celebran el Día de los Caídos por la Patria. Por este motivo, la Armada ha celebrado a las doce de la mañana de este miércoles, día 2 de noviembre, en el cementerio municipal de Catabois de Ferrol, un acto de homenaje a los que dieron su vida por España.

Durante el acto, que fue presidido por el Almirante Jefe del Arsenal de Ferrol, vicealmirante Ignacio Frutos Ruiz, al que acompañaba el Comandante de la Fuerza de Protección de la Armada (FUPRO), general de Infantería de Marina Manuel García Ortiz; así como los Comandantes y Jefes de Unidades, Escuelas de Especialistas y Dependencias y Comandantes de Buques presentes en Ferrol, y los Jefes de Jefatura del Arsenal, oficiales, suboficiales y marinería. Asimismo estaban presentes por parte del Ejército de Tierra, el coronel Carlos Boado Quijano, jefe del archivo intermedio militar del noroeste; el coronel Juan Manuel de Cruz Calderón, jefe de la residencia militar Baluarte; y el teniente coronel José Luis López Campaña, del Cuartel General del mando de apoyo a la maniobras; también mandos de la Guardia Civil, y personal civil y familiares que mostraron su deseo de asistir.

Previamente a este acto de homenaje, se ofició la Santa Misa de campaña por el alma de los que dieron su vida por España.

A continuación dio comienzo el acto con la oración de responso y realizándose la ofrenda en la que depositó, por representantes de la Armada, Ejército de Tierra y Guardia Civil, una corona de laurel en honra a los Caídos ante una cruz situada en medio de la zona del camposanto destinada a sepulturas de miembros de las fuerzas armadas mientras los asistentes cantaban “la muerte no es el final» a los acordes de la Unidad de Música del Tercio del Norte…… “Cuando la pena nos alcanza por el hermano perdido, cuando el adiós dolorido busca en la Fe su esperanza. En Tu palabra confiamos con la certeza que Tú ya le has devuelto a la vida, ya le has llevado a la luz. Ya le has devuelto a la vida, ya le has llevado a la luz”….

El sacerdote castrense rezó una oración por los fallecidos. Tras el oficio de las preces la Unidad de Música del Tercio del Norte interpretó el Toque de Oración a los caídos, y se dio por concluido el acto.