El fuego destruyó el interior de una vivienda en la zona de las Sindicales de San Pablo, en Ferrol

Sobre las doce y media de la mañana de este viernes en el CIAE-112 Galicia se recibieron varias llamadas señalando que se veía salir humo de un primer piso de una vivienda situada en el Camino do Paredón y perteneciente al grupo de Sindicales de San Pablo, en Ferrol.

De inmediato se alertaron a los Bomberos de Ferrol, Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y Policías Local y Nacional.

A su llegada los bomberos comenzaron a combatir el fuego que se había declarado en una sala anexa a la cocina y que amenazaba otras dependencias, todo ello con una gran fuerza calorífica y mucho humo. Tras mas de una hora de labor los bomberos ferrolanos dieron por finalizado su trabajo, extinción, enfriado de zonas para evitar rebrotes y desescombrar, .

El primer piso de la vivienda sita en el número 92 del Camino del Paredón quedó inhabitable. El fuego destruyó televisiones, diversos enseres, ropas, etc, desconociéndose, inicialmente, las causas del incendio. No hubo que lamentar daños personales por lo que no fueron necesarios los servicios del 061.