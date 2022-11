Julia M.ª Dopico Vale

La Jaula de las Locas, con título original La Cage aux Folles, es un musical basado en la obra de teatro homónima de Jean Poiret, con libreto de Harvey Fierstein y música y letras de Jerry Herman cuyo argumento nos presenta a una pareja, Albin y Georges, propietaria de un club nocturno que viven una vida apacible que se ve alterada cuando el hijo de Georges, Jean Michel, decide casarse con la hija de un diputado ultraconservador que defiende a ultranza los valores tradicionales.

El choque explosivo entre las dos familias tan distintas da lugar a situaciones insólitas y delirantes, creando la comedia que como en Le bonheur de vivre de

Matisse con su fauvismo de colores saturados, intensos, expresivos y los arabescos de personajes que recrean una inestable realidad, invita a dejarse llevar y a celebrar la alegría de vivir en un canto a la libertad individual y colectiva ante la intriga vital en la que se sabe cómo se empieza, pero no cómo se acaba.

El icónico musical se estrenó en 1983 en el Palace Theatre de Broadway y se presenta esta vez- del 3 al 6 de noviembre y en siete únicas funciones- en el

herculino Teatro Colón, en el corazón de la ciudad de cristal, bajo la dirección de Àngel LLàcer – “en estado puro”- y Manu Guix, ambos conocidos en el mundo televisivo por programas como “Operación Triunfo” o “Tu cara me suena”. Andreu Gallén, director musical, ofrece una magnífica versión de números impactantes y canciones pegadizas como Soy como soy- I Am what I Am-, tema versionado en su día por Gloria Gaynor.

La atrevida puesta en escena, las coreografías sorprendentes, los exuberantes vestuarios…provocan de la crítica calificaciones como “excepcional”, “apoteósico”. No es frecuente que en los escenarios gallegos podamos disfrutar de este tipo de espectáculos por lo que desde Ferrolterra nos sumamos a la

celebración de la vida con un musical cinco estrellas.