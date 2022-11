La AD Judo Ferrolterra participó en la primera jornada de la Liga Galicia Rías Altas

El sábado, se disputó en el Pabellón Sofía Toro de Cambre, la primera jornada de la Liga Galicia Rías Altas.

Alrededor de 200 judocas del norte de Galicia se reunieron para disputar esta primera jornada. Equipos de Ferrol, Fene, Coruña, Cambre, Carballo, Arteixo, Lugo, A Estrada, Santiago de Compostela, participaron divididos en tres categorías, cadete (competición individual masculina y femenina), infantil y alevín (por equipos mixtos).

En categoría cadete, la AD Judo Ferrolterra tenía ocho representantes. Como resultados más importantes está el oto de Xabi Leira, en -66 kg, los bronces de Mario Tenreiro e Iván Roca, ambos en 73 kg, como el de David Herrera, en 81 kg

En categoría infantil, dos equipos les representaban, AD Judo Ferrolterra y AM Fene. Ambos equipos mermados por bajas de última hora, no pasaron el corte y no disputaron el play off por las medallas.

En categoría alevín, también con equipos, el equipo de Ferrolterra se metió en semifinales después de ganar al Liceo La Paz y al Gimnasio Fibra de la Coruña. Cedió en semifinales con el Judo Club Coruña por un apretado 3-2, decidido en el último combate, quedando finalmente 3º clasificado.

El resultado final después de disputadas las tres categorías la Ad Judo Ferrolterra obtenía el bronce por equipos.

Como entrenadores, se desplazaron Alberto Castro, Alba de Bernardo Alberto López “Pitu” y Javier Sánchez.