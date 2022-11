A grabación da segunda tempada da serie “Rapa” en varias zonas da cidade implicará algunhas restricións no tráfico rodado e espazos de estacionamento dende o mércores día 9 ás 22.00 horas ata o xoves día 10 ás 22.00 horas.

Reservarase espazo de estacionamento para vehículos de rodaxe e escena na zona da avenida do Mar, no camiño de acceso ó pantalán e no aparcadoiro próximo ó muelle.