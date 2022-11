Este miércoles comienzan en Fene los actos con motivo del 25N

El Ayuntamiento de Fene izará este miércoles, día 9 de noviembre, a las 10:00 horas la bandera violeta que identifica no solo la reivindicación plena de los derechos de las mujeres, sino también la necesaria erradicación de las violencias machistas de todo tipo.

El departamento municipal para la Igualdad inicia de esta forma simbólica un ciclo de actividades con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las mujeres y niñas que se completa con la adhesión de Fene, un año más, a la campaña provincial “De Frente a la violencia de género”, cuyo programa se dará a conocer estos días.

El Ayuntamiento distribuirá el material de la campaña carteles y códigos QR de Punto Violeta entre el comercio y la hostelería, además de organizar charlas para adolescentes y dos citas escénicas.

Los actos en Fene se concentrarán entre los días 14 y 25 de noviembre con dos obras de teatro y dos conferencias para los jóvenes del IES de Fene, como refuerzo en este último caso de la labor socioeducativa y de sensibilización que se está llevado a cabo en las aulas tanto a lo largo de este mes como durante el resto del año, “y no solo en el instituto, sino también en el resto de centros, que hacen un trabajo muy constante en este sentido”, comenta la concejal responsable de Bienestar e Igualdad , Mari Carmen Martínez.

La concejala añade en este sentido que la vía «más eficaz» para avanzar en la erradicación de la violencia contra las mujeres es «educar desde las primeras etapas de la vida en el respeto, la igualdad y la corresponsabilidad… tanto en la escuela como en el hogar»

El viernes 25 de noviembre , en colaboración con el I ES de Fene , el Ayuntamiento organiza dos conferencias sobre violencia vicaria impartidas por Joshua Alonso . Su madre fue asesinada en 2017 en el barrio redondelano de Chapela, cuando su padrastro volvió a la casa en la que vivían, matándola y muriendo también en la explosión. Joshua, que estudiaba informática, tuvo que hacerse cargo de un hermano menor y desde entonces y tras pasar un auténtico calvario burocrático decidió orientar su formación hacia el campo de la igualdad de género.

“Con los conocimientos adquiridos en los últimos años y, sobre todo, con la experiencia traumática que ha vivido, Joshua ofrece una visión del problema de la violencia desde dentro, muy valiosa para concienciar”, explica Martínez.

Las charlas de Joshua Alonso en el IES Fene tendrán lugar a las 10:20 y a las 12:20 horas, con el objetivo de que puedan asistir todos los alumnos del colegio.

Escénicas comprometidas con el 25N

La Diputación ha programado dos funciones en el salón de actos de la Casa da Cultura . La primera tendrá lugar el lunes 14 de noviembre a las 19:00 horas. Su título «Golpes. (in the house of the rising sun)» es un monólogo protagonizado por Estíbaliz Veiga o, mejor dicho, un «one woman show nun mundo machista», como apunta el dossier de esta obra dirigida a adolescentes y adultos

Veiga asume el papel de Pamela, una niña víctima de la violencia que recuerda su vida desde la adolescencia y el momento en que se enamoró «creyendo en los postulados del amor romántico» punto de partida del control y los golpes que vendrían después y que acabarían por convertirla en una persona muy diferente a aquella chica soñadora y romántica que era antes de vivir “una relación que no debería haber vivido”.

El lunes siguiente, 21 de noviembre , también a las 19:00 horas la Casa da Cultura acoge la representación de «#2Pilgrims» protagonizada por Sheyla Fariña y Guillermo Carbajo. El Camino de Santiago es el espacio de una autoficción en la que ambos protagonistas, ella conocida por haber participado en la serie Acacias 38 y él por ser el chico de Pratos Combinados, intentan encontrar la manera de relanzar sus carreras artísticas. En esta búsqueda vital se tocan temas como la igualdad, el feminismo, las nuevas masculinidades y la importancia actual de las redes sociales.

La obra producida por Redrum Teatro también está dirigida a un público adulto y adolescente y, al igual que «Golpes…», la entrada es gratuita. Se incluye en los actos del 25N de Fene gracias al programa O teu Xacobeo de la Xunta de Galicia.