O Esteo quiere volver a la senda del triunfo

Este sábado, a las 17:15 horas, O Esteo recibirá la visita del C.D. Universidad de Valladolid en su segundo encuentro consecutivo como locales de la temporada, en la 9º jornada de la Segunda División «B».

Los de As Pontes se enfrentarán a un conjunto que llega a este encuentro situado en la última posición de la tabla clasificatoria con tan solo tres puntos, los conseguidos en su feudo hace dos jornadas ante el Café Candelas O Parrulo «B», pero en su segundo encuentro consecutivo como local, la pasada jornada, los vallisoletanos caían derrotados ante el conjunto segoviano del Segosala, por lo que querrán recuperar las buenas sensaciones y conseguir sumar los tres puntos en el partido de mañana para poco a poco intentar salir de la posición en la que se encuentran.

Mientras que los ponteses intentarán también hacerse con los tres puntos para mantenerse en la zona media de una clasificación muy cambiante en cada jornada disputada, lo que indica igualdad existente esta temporada en la categoría.

Los universitarios que han sido repescados a última hora por RFEF para disputar la Segunda División «B», debido a la renuncia de varios equipos, están formados por una mezcla de jugadores experimentados en la categoría y jugadores jóvenes muy intensos y rápidos tanto a nivel defensivo como ofensivo que no dan un balón por perdido durante todo el encuentro, lo que obligará a los de As Pontes a no perder la concentración en ningún momento sino se quieren ver sorprendidos por un equipo que, al igual que ellos, buscará la victoria desde el minuto uno, por lo que se espera un encuentro muy igualado y disputado entre los conjuntos.

Los jugadores de O Esteo saben que no deberán fiarse de la posición que ocupa el rival en la clasificación y tendrán que realizar un encuentro muy intenso tanto a nivel ofensivo, como defensivo donde arrastran problemas prácticamente desde el inicio de la competición, tratando de estar concentrados desde el inicio del choque para tratar de minimizar los errores que los lastran para el resto del encuentro.

En principio, y salvo posibles bajas de última hora, los de As Pontes tienen a todos sus jugadores disponibles para disputar este encuentro.