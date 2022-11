El PP de Fene denuncia «el estado de abandono» de la escuela de Chamoso. Respuesta del alcalde

El PP de Fene a través de un comunicado expresa que «después de reclamar en varios plenos el arreglo del tejado y falso techo se realizaron dichas obras pero persiste el estado de abandono de la escuela de Chamoso ya que hasta la fecha no se acondicionó el aula de manualidades»

El PP de Fene atribuye la situación a «la mala gestión del alcalde y a la actual concejala de servicios del BNG»

«Para completar esta cadena de despropósitos por parte de la empresa suministradora se ha procedido al corte de la energía eléctrica por lo que no se puede realizar actividad alguna ni en el aula que vienen utilizando las amas de casa ni en la que se desarrolla la actividad de manualidades» añaden

«Igualmente sin el conocimiento de los actuales usuarios, el ayuntamiento sin dar explicación alguna, ha procedido a instalar dos hornos eléctricos sin saber por el momento cual va a ser su utilidad»

«Pero lo más grave es que tanto el alcalde como la concejal de servicios desconocen porque se ha producido el corte de luz, siendo la escuela de Chamoso un edificio municipal». Desde el PP preguntan «como es posible que los máximos responsables municipales ignoren porque la empresa suministradora ha procedido a realizar dicho corte dejando inutilizadas las instalaciones»

«No solo no han solucionado los problemas si no que los han multiplicado con dicho corte de luz y el traslado de unos hornos eléctricos para cocer cerámica con el consiguiente perjuicio para los actuales usuarios»

Desde el PP se pide al alcalde «que solucione semejantes despropósitos y ponga fin a la cadena de malas prácticas y falta de atención a los vecinos por parte de la concejal de servicios»

Respuesta del alcalde

Ante la información facilitada por el Partido Popular de Fene el alcalde, Juventino Trigo hizo unas manifestaciones señalando que «

«Non é certo que a escola se atope en estado de abandono. Recentemente fixemos obras de conservación pintando estancias e substituíndo os falsos teitos, para o que foi preciso contratar unha empresa especializada debido ao seu contido en amianto. Á escola tamén se lle deu unha limpeza xeral para ofrecer as mellores condicións posibles ás persoas usuarias. Os usuarios están contentos cos traballos que se realizaron e parece que iso é o que molesta ao PP»

-«O PP é coñecedor, porque así llo trasladamos en Comisión, de que os fornos que hai instalados no inmoble son para impartir proximamente cursos de cerámica. O Partido Popular sabe perfectamente a razón de que ese equipamento estea na escola, igual que sabe tamén que non interfire para nada nas actividades que alí se desenvolven»

-«O recente corte da luz no inmoble debeuse a un problema administrativo de Naturgy. Ao parecer, o CUPS (o Código Universal de Punto de Suministro) foille asignado a un particular por un erro da subministradora, seguramente durante un proceso telefónico de cambio de contrato, de modo que nos últimos meses á comercializadora lle viñeron de volta varias facturas que desembocaron no corte da electricidade. A empresa díxonos que por política de protección de datos non pode facilitarnos información de quen é o particular a quen se lle asignou o CUPS e, polo tanto, desde o Concello non podemos contactar con el para intentar que se corrixa o erro que ocasionou o corte da subministración. En calquera caso, desde o Concello xa instamos a Naturgy para que arranxe o problema de inmediato».