Rey Varela: “Ferrol necesita hechos en el tren Ferrol-A Coruña y no repetir las promesas de hace cuatro años”

El presidente del Partido Popular de Ferrol, José Manuel Rey, lamentó que el desembarco de responsables del gobierno de Sánchez en los últimos días venga vacío de contenido. “En tres días responsables de Transportes han estado de visita en Ferrol y ni un solo compromiso con el ferrocarril Ferrol-A Coruña, más allá de buenas palabras pedimos menos campaña electoral, queremos hechos” afirmó.

«Lamentamos que el alcalde Ángel Mato no haya aprovechado estos dos “paseos” para trasladarles a estos representantes del gobierno del Estado dos de las principales demandas que no aparecen reflejadas en el borrador de los PGE de 2023 y que son fundamentales para nuestra ciudad: la construcción del dique y la mejora de la conexión ferroviaria Ferrol-A Coruña. Mato afirmó que como alcalde iba a pedir inversiones para el dique y la conexión ferroviaria, pero todavía no conocemos la enmienda, otro ejemplo más de buenas palabras pero ni un solo hecho» señaló el líder popular.

Rey Varela recordó que la Xunta de Galicia en el año 2017 realizó un estudio sobre la mejora de la línea ferroviaria Ferrol-A Coruña que constata que es posible reducir, considerablemente, a corto plazo los tiempos en el viaje Ferrol-A Coruña frente a la hora y veinte de la actualidad, informe que trasladó al ministerio de Transportes y que deben tener guardado en cajón junto con otras demandas de los populares en materia de comunicaciones. “Tanto el Mato candidato como el Mato alcalde se marcaba como prioridad la mejora del ferrocarril con un nuevo trazado de tren que llegue a A Coruña en 30 minutos, han pasado tres años y la realidad es cero inversiones mientras agradece el supuesto apoyo del gobierno de Sánchez”.

El portavoz popular señala que «No dudamos de las buenas intenciones, pero la realidad es que su partido no le hace ni caso y Ferrol es el perjudicado. Esta visita es solo un desembarco más de los muchos que nos esperan por parte del PSOE durante los próximos meses debido a la campaña electoral municipal. Hasta cinco responsables socialistas este viernes en la casa consistorial pero ni un solo compromiso en el BOE, es una pena, han venido a un mitin sin público, reuniéndose con la minoría de la representación democrática de los ferrolanos. Nosotros pedimos que en lugar de tanto “agradecer” y “reiterar el agradecimiento” Mato ejerza como alcalde de todos los ferrolanos y exija lo que a Ferrol le corresponde«.

Rey Varela afirmó que el PP ha presentado ya sus enmiendas a los PGE y, entre ellas, están la renovación de la línea Ferrol-A Coruña por importe de 10M€ y 1,5M€ para la estación intermodal y que si no resultan aprobadas nos vemos sin proyecto ni licitación en 2023. “Son las inversiones reales que nosotros defendemos en Ferrol, en Santiago y en Madrid, y así lo seguiremos haciendo gobierne quien gobierne porque los intereses de los ferrolanos están siempre por encima de cualquier interés partidista” zanjó el presidente de los populares, José Manuel Rey.