El Café Candelas O Parrulo “B” no da con la tecla ante el Leis Pontevedra

Borrón y cuenta nueva deberá hacer el Café Candelas O Parrulo “B” tras su visita al Leis Pontevedra, al caer por 6-1, en la 9º jornada de la Segunda División “B”, en un partido disputado en la tarde del sábado, en el Pabellón Monte Carrasco (Marcón).

Los ferrolanos no salieron finos a la pista y eso se notaba desde los primeros minutos ante un Leis Pontevedra que, delante de su afición, no lo desaprovechaba, demostrando también su gran efectividad, anotando dos goles casi seguidos en los primeros minutos y eso solo era el comienzo, porque durante todo el primer tiempo el Café Candelas O Parrulo “B” no fue capaz de reaccionar, a pesar de sacar al portero-jugador para intentar cambiar la dinámica y los locales se seguían distanciando más, hasta llegar al 5-0 al descanso.

Tras la reanudación la historia del partido continuaba siendo la misma, con los ferrolanos sin ser capaces de reaccionar, no dando con la tecla y con el Leis Pontevedra cortaba cualquier posible reacción con un el 6-0 por medio de Alberto y a falta de dos minutos Miguel Caeiro retocaba el marcador dejándolo en el definitivo 6-1.

Con este resultado, el Café Candelas O Parrulo “B” continúa con 12 puntos, en el 8º puesto de la tabla. Para la próxima jornada los ferrolanos recibirán al Unión Arroyo.

Leis Pontevedra: Álvaro, Cristian, Arturo, Raúl, Samuel – también jugaron – David, Takumi, Alan, Hugo, Saúl, David y Alberto.

Café Candelas O Parrulo “B”: Borja, Yago Martínez, Pansi, Alonso, Keita – también jugaron – Álex Naveira, Dani, Aarón, Miguel Caeiro, Gabeiras y Mathi.

Árbitros: Clara Diez Gil e Iván Feliz Otero, junto con Oliver Cardero Rodríguez como árbitro asistente (Comité gallego). Amonestaron al local Cristian y a los visitantes Dani y Gabeiras.

Goles: 1-0 Cristian min.3, 2-0 Takumi min.4, 3-0 Alberto min.9, 4-0 Cristian min.11, 5-0 Alan min.12, 6-0 Alberto min.35, 6-1 Miguel Caeiro min.38.

Pabellón: Monte Caxado (Marcón).