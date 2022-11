O Esteo cae nun partido de moitos goles co Universidad de Valladolid

Xosé Ferreiro

Debacle do O Esteo este sábado á tarde no Monte Caxado, cun equipo que toca fondo tras perder 8-13, con record negativo de goles encaixados, contra o conxunto vallisoletano, que aínda gañando este partido sigue indo último clasificado, pois so sacara tres puntos na segunda xornada ante o Café Candelas O Parrulo «B» (6-4).

Os ponteses comezaron moi desbaraxustados, igual que ante o Leis, e xa perdían 0-3. Os xogadores fixeron o que puideron con apenas dous recambios para todo o encontro, e remendaron un pouco ata chegar ao descanso 3-5 con tres postes incluidos.

Pero no segundo período seguiu abultando a brecha, aínda que os locais sempre se mantiveron con vida, co 5-10 xa semellaba perdido, pero acercaronse 7-10 e 8-11 con tempo por diante, pero con porteiro-xogador o marcador marchou a un elevado 8-13 definitivo, sendo o cadro pontés a día de hoxe o máis goleado da categoría.

Mal pintan as cousas para un O Esteo con 9 puntos, empatado con Sala Ourense na criba do descenso, que perdeu dous match balls caseiros con malas sensacións ante dous rivais directos, e que a vindeira xornada visita a maravillosa localidade olívica para enfrontarse ao complicado Coruxo, sexto.

Nun partido con guarismos máis propios doutros deportes que de fútbol sala, Armand anotou cinco tantos, Clemente catro, Jandro tres, e doblete de Cokito.

O Esteo: Juan, Guillán, Héctor, Troncho, Jandro – Pablo, Jhony, Cokito.

Universidad de Valladolid: Pelayo, Álvaro, Clemente, Javi, Armand – Iván, Mario, Paniagua, David, Rubén.

Goles: 0-1, Armand (2´), 0-2, Álvaro (3´), 0-3, Armand (5´), 1-3, Cokito (7´), 2-3, Jandro (9´), 2-4, Mario (12´), 3-4, Troncho (17´), 3-5, Clemente (19´). 4-5, Jandro (22´), 4-6, Armand (23´), 4-7, Armand (24´), 5-7, Jhony (25´), 5-8, Clemente (26´), 5-9, Javi (27´), 5-10, Clemente (28´), 6-10, Héctor (29´), 7-10, Cokito (33´), 7-11, Pelayo (34´), 8-11, Jandro (35´), 8-12, Armand (36´), 8-13, Clemente (38´).

Incidencias. Amarelas a Jandro, Guillán, Troncho, Héctor. Expulsado con doble cartón o visitante Álvaro. Uns 80 espectadores neste sábado á tarde. Curiosamente os visitantes chegaron nun bus do heroico Balonmano Nava, equipo representativo de Nava de la Asunción, localidade de apenas 3000 habitantes, e que militou dende 2019-22 na Liga Asobal.