La AAVV de Caranza ante las obras en As Pías dice que «no somos marionetas de ningún ministerio»

Notable malestar en la Asociación de Vecinos de Caranza, que critica la falta de información que tienen de las consecuencias que los vecinos «deben asumir por la obra de humanización de As Pías».

Señalan que «Avanza la obra y cada vez el hermetismo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana es mayor, actúan como si trabajaran en el desierto, no son conscientes de que están haciendo una obra en un barrio de 15.000 personas, la empresa no da información con antelación de los cortes de calles y la asociación y los vecinos se enteran por los medios de comunicación de lo que va sucediendo o cuando se encuentran con los problemas.

Desde que empezó la obra, se varió la ruta de la línea C de Alsa, que comunica Caranza con el Centro de Ferrol y además se perdieron paradas, hace más de un mes se solicitó una reunión a través del Concello, como intermediario, y todavía no hay respuesta. La línea C se desviaba por el barrio de Ultramar, entrando por el puente que se cierra el lunes y a día de hoy nadie ha informado de por dónde va a circular el autobús.

Desde el Ministerio informan a los medios de comunicación pero no a los vecinos, se habla de desbroces en Caranza, cuando en nuestra entidad no tenemos constancia de que se elimine ningún árbol ni zona verde existente, hemos preguntado si afectaba a los castaños de la Calle Lepanto y en el Concello no concretan la información.

No pueden paralizar la vida de un barrio como el nuestro, hacer suya la información y no compartirla, cuando somos nosotros los que tenemos que desplazarnos y variar nuestras costumbres diarias en una obra que va a durar años».

Una comisión tripartita

«Es necesario crear una comisión tripartita que se reúna semanalmente (Asociación, Concello y Empresa) para informar a medio plazo como mínimo con dos semanas de antelación, de lo que va sucediendo, para buscar alternativas que minimicen las consecuencias de la ejecución de la obra.

Nos consta que el Concejal de tráfico tiene información y el Jefe de la Policía local también, pero a los vecinos no se la trasladan, la empresa los pone por delante y a sus operarios dando información sesgada a los vecinos también, eso aun crea más incertidumbre, es necesaria seriedad para sacar este proyecto adelante y si no son conscientes de ello habrá que hacérselo saber con rotundidad».

«No somos marionetas»

“L@s vecin@s de Caranza no somos marionetas de ningún Ministerio, debemos de tener información de lo que va a afectar a las actividades básicas de nuestra vida diaria, tenemos que conocer los cortes de calles, los desvíos, los horarios de los autobuses y las paradas, no vamos a permitir que se pasen dos años alterando nuestras vidas sin hacernos partícipes de lo que está sucediendo.

Somos muy críticos con la gestión de mediador que está haciendo el Alcalde de Ferrol, no lo está haciendo bien, si él tiene información es nuestra también y si no la tiene porque no lo hacen partícipe que nos lo diga. En Caranza sabemos cómo conseguir que nos escuchen, no será la primera vez que paremos una obra y si es necesario lo haremos, si no se sientan a dialogar, nos sentaremos nosotros delante de las máquinas para parar la obra, no pueden avanzar a cuenta de paralizar nuestras vidas.

Los vecinos y vecinas de Caranza somos trabajadores que tenemos que llegar puntuales a las empresas, que tenemos que saber cómo llegar a los supermercados, a las farmacias o al centro de salud, que tenemos que saber por dónde vamos a entrar y salir del barrio y como vamos a acceder a la calle donde vivimos o donde podemos aparcar”