Sara Guerrero finaliza 16ª en la Copa del Mundo de Viña del Mar

La internacional naronesa Sara Guerrero obtiene su mejor clasificación en una prueba World Cup, obteniendo el 16º lugar, en la cita disputada en Viña del Mar (Chile), lo que la aúpa al puesto 93 del ranking mundial y su compañera de equipo, en el Tri Náutico Narón, Natalia Castro finalizó en el puesto 27.

Sara nos cuenta alguna impresiones después de disputar la última prueba de la temporada: «A principio de año era un poco de transición muchos cambios: estudios, entrenador, forma de entrenar, volver a Narón,… y finalmente ha sido la mejor temporada de mi vida deportiva, con muy buenos resultados y todos muy regulares, quizá me faltó una carrera a nivel internacional donde dar la campana, pero he demostrado que puedo estar delante, un poco de suerte, un poco más de trabajo… lo cierto es que nunca había estado tan arriba en el ranking mundial, o sea que bien muy contenta con este 2022. Me hubiese gustado estar convocada para el Campeonato del Mundo – y sinceramente creo que lo merecía- pero no pasa nada, en el 2023 hay otra vez Campeonato del Mundo, en Pontevedra y lucharé por estar. A nivel de club nos han ido muy bien también las cosas, hemos repetido subcampeonato en la Liga Nacional, ahora toca descansar, analizar y programar un 2023 que para mi será muy ilusionante y ambicioso.»