AECC y Concello de Cabanas firman un acuerdo para generar más “Espacios Sin Humo”

La Asociación Española Contra el Cáncer y el Ayuntamiento de Cabañas han firmado un convenio de colaboración en la prevención del tabaquismo y el establecimiento de hábitos de vida saludables. El acuerdo decreta varios puntos del municipio como espacios libres de humo, una medida que pretende crear lugares más saludables para todos los vecinos.

El acuerdo se ha llevado a cabo esta semana en un acto al que ha asistido el alcalde, Carlos Ladra, junto a Isabel Estevan y Mabel Sanesteban, presidenta y vicepresidenta, respectivamente, de la Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer en Ferrol.

Alrededor de 20 nuevos espacios para no fumadores en Cabañas

Mediante este convenio, el Ayuntamiento establece alrededor de 20 espacios libres de humo, una medida importante para la salud pública, ya que el tabaco es la causa de 1 de cada 3 casos de cáncer.

Los espacios, que contarán con carteles de la Asociación Española Contra el Cáncer, son el parque do Areal; parque do Concello; parque de Irís; parque Pedra do Couto; parque de Santa Cruz; parque de Laraxe; parque de Lavandeira; parque de las Modias; piñeiral de la Madalena; inmediaciones del pabellón de Lavandeira; inmediacións do pavillón de Porto; Área Recreativa de A Veiga; Casa da Cultura (Escuela Laica); Centro de Interpretación del Medio Marino; Locales Sociales (escuelas unitarias de Irís, Laraxe, Lavandeira y As Viñas).

Además, la Asociación realizará diversas actividades en Cabañas para difundir entre los vecinos mensajes sobre prevención del tabaquismo, hábitos de vida saludables y los servicios y programas que ofrece la Asociación de forma totalmente gratuita.