El reconocimiento de COFER al presidente de Windar Renovables subraya la apuesta común por la eólica marina

El presidente ejecutivo de Windar Renovables, Orlando Alonso Villarón, recibió en la tarde de este jueves, día 17 en la sala Carlos III de la Fundación Exponav la medalla de oro anual que concede COFER para reconocer el mérito empresarial, en un acto al que asistieron junto con presidente de COFER,

Cristóbal Dobarro; el vicepresidente primero de la Xunta y Conselleiro de Economía, Francisco Conde; el presidente de la Confederación de Empresarios de A Coruña, Antonio Fontenla ‐que representaba también a la CEG‐; el alcalde de Ferrol, Ángel Mato; la subdelegada del gobierno en A Coruña, María Rivas ; la delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros; el presidente de la Autoridad Portuaria, Francisco Barea; la alcaldesa de Narón, Marian Ferreiro; el alcalde de Fene, Juventino Trigo y numerosos representantes del mundo empresarial, municipal y político.

Zona líder mundial

En su intervención, Alonso no dudó en afirmar que “el noroeste de España se convertirá en una zona líder mundial en la fabricación de estructuras para parques eólicos marinos”.

Precisamente el papel clave del empresario en el desarrollo empresarial de la comarca durante la última década fue destacado por el presidente de COFER,

Cristóbal Dobarro, y de manera especial su contribución al despegue de Navantia Fene a través de una alianza estratégica entre el astillero y Windar Renovables que ha situado a esta unión de empresas como líder mundial del sector off‐shore.

Dobarro entregó el galardón al homenajeado tras un vídeo de repaso de su trayectoria y subrayó que Windar y Navantia son hoy “punta de lanza de Ferrolterra”, con presencia de sus productos en instalaciones eólicas de Alemania, Dinamarca, Escocia, Francia, Inglaterra o Portugal.

El presidente de COFER hizo referencia también al legado recibido por Orlando Alonso de su padre, Daniel Alonso, que montó cuando era muy joven un taller de calderería convertido hoy en un grupo empresarial con presencia en tres continentes y más de 2.000 empleados, para indicar que ha sido “un buen espejo en el que mirarse”.

Podemos apostar por el futuro de nuestra tierra

Agradeció Dobarro la contribución del premiado y su ejemplo, que demuestra ‐dijo‐ “que podemos apostar por el futuro de nuestra tierra y que la colaboración público‐ privada es una alternativa empresarial muy válida en el contexto económico internacional en que nos movemos”. En este sentido, significó que necesitamos “muchos Orlando Alonso” en la zona.

Aprovechó asimismo la presencia de las autoridades y empresarios asistentes al acto para demandar que los fondos Next Generation se adjudiquen y liberen de la forma más ágil y adecuada para servir de palanca al desarrollo de las tres comarcas.

Reivindicó igualmente la adecuada regulación y firme apuesta por la eólica marina, ya que esta industria es clave para apuntalar el futuro industrial de esta zona y para contribuir “al desarrollo energético verde al que todos queremos aspirar”. “Sin el apoyo decidido del Estado”, concluyó, “esta comarca no va a poder subirse a ese tren de la innovación, de la transformación digital y de la nueva industria que no va a pasar dos veces por nuestro territorio”.

La alianza Windar Renovables y Navantia con mucho camino por delante

Por su parte, Orlando Alonso atribuyó el éxito de Windar Renovables a sus miles de trabajadores y a una fórmula basada en “la capacidad de emprendimiento, con la mirada puesta en el exterior, pero también buscando alianzas con otras empresas que consigan fortalecer a ambas”. De la establecida con Navantia aseguró que se refuerza cada vez más y que espera que tenga “mucho camino por delante” y añadió que la fábrica de las instalaciones de Fene será la quinta de Europa en estructuras de eólica marina. “De este modo estamos contribuyendo, conjuntamente con Navantia Seanergies a convertir el noroeste de España en una zona líder mundial en fabricación de estructuras offshore”, incidió.

Una comarca con potencial enorme en renovables

La misma lectura optimista hizo el presidente de la Confederación de Empresarios de A Coruña, Antonio Fontenla, que indicó que la alianza entre Windar y Navantia y los proyectos en marcha garantizan carga de trabajo para la industria auxiliar ‐con gran peso en la comarca‐ “a pesar de que nos encontramos en un momento que anticipa una continuidad en el proceso de desaceleración de la economía española”.

Fontenla insistió en que las renovables son la llave del futuro de Europa y añadió que “en Galicia, y particularmente en esta comarca, tenemos un potencial enorme para avanzar hacia esta materia, con unas condiciones privilegiadas y una sólida experiencia en el aprovechamiento de las fuentes de energía”. El presidente de la CEC coincidió con Dobarro en que para ello “necesitamos empresas tractoras y a empresarios líderes que las conduzcan, como Orlando Alonso”.

Un referente de la transición energética justa

Francisco Conde, por su parte, destacó también la apuesta de Windar Renovables por Galicia y en concreto la importancia de la fábrica que se está construyendo en Navantia Fene que ha asegurado que «la fábrica de Windar Renovables en Navantia Fene marcará un antes y un después en la industria de Ferrol» y que, junto con Eume y Ortegal, «se está preparando para ser referente de transición energética justa». En un “referente de la transición energética justa, un objetivo prioritario para la Xunta de Galicia, que defiende la importancia del binomio industria‐sostenibilidad”.

Asimismo, Conde ha destacado otros proyectos como la planta de hidrógeno verde que Reganosa y EDP Renovables estudian implantar en As Pontes o la futura fábrica con la que Ence busca completar el ciclo del papel en Galicia. Además, ha subrayado «la apuesta que Galicia por la colaboración

público-privada» y ha mostrado «esperanza de que el Gobierno central se sume».

Confianza en la tecnología de la eólica marina

Finalmente el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, dijo de Orlando Alonso que “el nombre de la empresa que preside estará unido para siempre al desarrollo de la tecnología de la eólica marina, un sector en el que depositamos toda nuestra confianza, tanto en el presente como de cara al futuro”.

El acto finalizó con una foto de familia.