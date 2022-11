O Esteo busca cambiar su dinámica en su visita al IES Coruxo

Este sábado O Esteo se desplazará hasta Vigo para enfrentarse al I.E.S. Coruxo F.S. en un encuentro correspondiente a la décima jornada de la presente temporada en la Segunda División «B» y programado para las 16:30 horas, en el Pabellón Central de As Travesas de la ciudad olívica.

Los de As Pontes, tras cosechar dos derrotas consecutivas en casa, buscarán enderezar el rumbo ante el I.E.S. Coruxo, un conjunto muy rocoso y físico que no pondrá las cosas nada fáciles a los ponteses. Los vigueses llegan a este encuentro situados en la sexta posición después de acumular tres jornadas sin conocer la derrota, por lo que también buscarán una victoria que les permita continuar en las posiciones medio-altas de la clasificación.

El I.E.S. Coruxo F.S. ha logrado retener a gran parte del bloque de jugadores que consiguió la permanencia en la categoría sin demasiados apuros la pasada temporada, posee una plantilla muy amplia, equilibrada y competitiva que pelean por cada balón hasta el último segundo del encuentro. Sin tener grandes nombres entre sus jugadores hay que destacar la calidad de sus pívots lo que hace presagiar que gran parte de su juego pase por esa posición.

Los de As Pontes con la necesidad de puntuar en este encuentro saben que tendrán que ser muy intenso a nivel defensivo, donde esta temporada están teniendo muchos problemas, no en vano son el equipo más goleado de la categoría, por lo que deberán salir al encuentro concentrados desde el primer minuto. Sin perder dicha concentración en ningún momento no dejando pensar a los jugadores rivales y a nivel ofensivo seguir estando acertados como hasta ahora si quieren hacerse con los tres puntos.

Se espera un encuentro intenso y emocionante entre los dos conjuntos que buscaran hacerse con los tres puntos desde el inicio del choque.

Para la disputa de este encuentro los de As Pontes esperan tener a todos sus jugadores disponibles, pese a que varios de ellos arrastran problemas físicos.