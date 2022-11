Ganar o morir

Mateo Pintado

El club ferrolano, tras solo ganar uno de los últimos doce puntos disputados, deberá hacer borrón y cuenta nueva este domingo en Cádiz.

Llega la hora de la verdad. Racing y Balompédica Linense se enfrentarán este domingo, a las 12:00 horas, en un encuentro del que el Racing debe llevarse la victoria por lo civil, o por lo criminal. Los departamentales llegan a la cita en un momento de crisis tras cosechar tres derrotas seguidas en sus últimos encuentros. La reciente eliminación en Copa del Rey ante el Sestao fue una puñalada para los de Parralo, pero como escribía hace mucho tiempo Ralph Waldo, “NUESTRA GRANDEZA NO ESTÁ EN NO CAER NUNCA, ESTÁ EN LEVANTARNOS CADA VEZ QUE NOS CAEMOS”. Los andaluces recibirán al Racing en un buen momento. A pesar de la reciente derrota ante el Linares, han logrado un total de seis puntos de los últimos nueve disputados.

Morir o vencer

Ya son varios partidos sin disfrutar de una victoria racinguista. Su última victoria fue a domicilio, frente al Ceuta, por 0-2. El pasado miércoles se cumplió un mes de aquel último triunfo ferrolano. Entre medias, un empate contra el Córdoba y derrotas ante Fuenlabrada, Unionistas y Sestao River. La dinámica debe cambiar, sino, el Racing podría verse al acabar esta jornada fuera de los puestos de playoffs por primera vez esta temporada.

Uno también ha sido el número de goles que ha marcado el Racing en sus últimos cuatro encuentros. Los gallegos están teniendo problemas más que preocupantes en la faceta ofensiva últimamente, casi ningún disparo a puerta en sus últimos encuentros ligueros dejan cierta preocupación entre parte de los aficionados.

La irregularidad, un apodo de esta Balompédica

Los gaditanos son un club que lo mismo puede ganar 0-2 al Badajoz en el Nuevo Vivero que puede empatar a cero con el Pontevedra en la ciudad del Lérez. A pesar de la posición en la que se encuentran, son un equipo que defensivamente es muy sólido y ofensivamente como son Fekir y Koroma.

A los de Cristóbal Parralo les tocará hacer un gran esfuerzo si desean sacar un resultado positivo en este encuentro. Además, una victoria de los locales este domingo confirmaría que los gaditanos van a dar mucha, pero que mucha guerra esta temporada.

Los mismos de siempre

Una de las cosas que más está llamando la atención de los espectadores ferrolanos es las pocas rotaciones que realiza el técnico cordobés en el conjunto departamental. No ha habido un solo partido de liga esta temporada en el que la delantera y el mediocampo haya tenido una rotación en el once de inicio. Las pocas modificaciones han sido por causas obligatorias como lesiones en defensa.

Parece que Cristóbal se ha olvidado de jugadores como Dani Nieto, Pep Caballé, Luis Chacón o Padilla. O quizá es que no quiere arriesgarse por si el remedio es peor que la enfermedad, aunque como diría Joaquín Sabina, “Que ser valiente no salga tan caro, que ser cobarde no valga la pena”.

POSIBLES XI:

RCF: Gazzaniga; Aitor Pascual, Tomás Bourdal, David Castro, Brais Martínez; Fran Manzanara, Bernal, Álex López; Héber Pena, Carlos Vicente y Manu Justo.

RBL: Varo, Jesús Muñoz, Fran Morante, Loren, Alhassan Koroma, Connor, Fekir, Borja López, Antonio Romero, Álex Guti y Toni García.