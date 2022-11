Licitación en Ortigueira de las obras de mejora en los caminos de San Adrián, As Neves e Insua

El Concello de Ortigueira licita tres actuaciones para mejorar varios caminos situados en las parroquias de San Adrián, As Neves e Insua

En la parroquia de San Adrián se va a regenerar el asfalto de la pista que llega a San Andrés de Teixido. Se limpiarán las cunetas por ambos lados, se procederá a realizar un barrido de la superficie y se colocará un firme de grava y tratamiento asfáltico semiprofundo. El tramo del vial al que pertenece la actuación tiene una longitud de 2.508 metros y tiene un presupuesto de 48.543 euros. Esta actuación permitirá, además, facilitar el acceso del transporte escolar al lugar de Soñín, una actuación muy demandada por los vecinos.

En As Neves se mejorará el firme, el drenaje y la señalización de los caminos de Monteira y Panda da Serra. El presupuesto total de la ejecución asciende a 68.215 euros.

En la parroquia de A Insua se mejorará el firme, el drenaje y se colocará una nueva señalización en los viales de Mogallón y O Silvao, con un presupuesto de 29.002 euros.

Las actuaciones llevadas a cabo en estas parroquias permitirán avanzar en la mejora del acceso y la seguridad para que los vecinos de la zona puedan acceder a sus hogares más fácilmente. Estas obras se suman a las proyectadas en O Pereiro, Landido y Vilarmor, que tienen previsto su inicio en las próximas semanas.

Según incide el alcalde, Juan Penabad, “a actuación no lugar de Soñín, en San Andrés, permitirá acceder con maior facilidade, tanto ao transporte escolar como aos vehículos de emerxencia, no caso de que se dera o caso de necesidade”. “Esta actuación estaba a ser moi demandada pola veciñanza dese lugar, e desta forma dámoslle resposta a esta petición” añadió el regidor.

Penabad añadió que “continuamos coa aposta do noso equipo de goberno de renovar as pistas municipais, co obxectivo firme de conseguir, dentro de catro anos, ter todas as pistas aglomeradas. O conxunto destas actuacións van encamiñadas a facilitar a vida diaria da nosa veciñanza, creando un espazo público de calidade” concluyó el regidor.