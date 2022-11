Ola Ferrol-Música, poesía y otras notas

Carlos Barcón, periodista vocacional y pintor.

Está dicho y hasta repetido, pero es bueno insistir. Ferrol es una de las ciudades gallegas en donde la Música ocupa un lugar preferente. La Música –creo que ya lo dejaría dicho mi colega Confucio– produce una especie de placer sin el que la naturaleza humana pueda pasarse. ¡Toma ya!. Y en Ferrol, encima y por experiencia, se suele llevar a efecto esa máxima del dramaturgo latino, Tito Maccio, de que «cuando te ofrezcan un vaso de vino añejo, devuelve una canción nueva…». Aquí, en nuestra Ciudad y su Comarca, se suele devolver más de una canción…y siguiendo en esa línea musical, y pensando en aquello que dejaría muy bien dicho un tal Shakespeare «que la música es el alimento espiritual de los que viven de amor», habrá que animar e incluso apoyar a ese pequeño grupo de ferrolanos, amantes de la Música, que según me cuentan tratan con todo entusiasmo y ganas de llevar a cabo la creación en Ferrol de un Museo de la Música.

Y hablando de Música, convendría no perder ese excelente concierto que el próximo día 24 del actual, a las 7,30 de la tarde, y en el moderno Auditorio ferrolano, ofrecerá la veterana Unidad de Música del Tercio del Norte, creada en el 1855, con el nombre del Regto nº 2 de Infantería de Marina, con guarnición en Ferrol, quien a lo largo de su vida conseguiría numerosos premios y reconocimientos, como el logrado ya en 1915, el primer premio del Certamen Internacional de Bandas de Música, siendo su director el insigne maestro Gregorio Baudot, a quien la SAF, allá en el 1984, le crearía un concurso de piano que lleva su nombre, dedicado a la gente joven. La Unidad de Música, como bien sabemos, tiene su sede en el Cuartel de Dolores de Batallones, que manda actualmente el Coronel de IM Francisco Guerrero Mayol, y de la que es director el capitán músico Luis García Cortizas.

Y el activo Catedrático de Música y Vicepresidente de la SAF Miguel Brotóns en el Palacio de la Opera de La Coruña, estrenará su composición titulada SHAOMEI, obra de encargo , con motivo del 25 aniversario del Grupo instrumental Siglo XX, que dirige el director y violinista Florian Vlashi, perteneciente a la Orquesta Sinfónica de Galicia.

Miguel Brotóns, que no para, como profesor, como coordinador y organizador del Premio de Piano Joven de la SAF, con múltiples peticiones en su haber de excelentes composiciones, sigue en esa línea musical como la que decimos nos ofrece ahora en La Coruña.



DE EX HOSPICIO A CENTRO SOCIO CULTURAL

Asimismo, habrá que tener en cuenta el posible nombre que habrá que darle a ese céntrico edificio municipal, antes Hospicio, que acoge a un variado número de entidades culturales, artísticas y vecinales, y que a nuestro mejor entender y saber sería el de «Pablo Iglesias » (Ferrol 1850), en reconocimiento al fundador del PSOE y la UGT, que fue un asilado de dicho Hospicio, y aprendería en Madrid los principios del oficio de Tipógrafo comenzando como aprendiz de imprenta, falleciendo en la capital madrileña un 9 de diciembre del 1925. En un Pleno Municipal del 2 de Enero del 1926, se aprobaría una moción, presentada por el alcalde Antonio Usero y otros Concejales, en la que se proponía, entre otras cosas, que «para honrar la memoria y honrar a la vez al pueblo que le vio nacer, opinan los concejales que suscriben que debiera colocar una lápida conmemorativa en la casa en que ha nacido Don Pablo Yglesias…». Placa colocada en su día en el antiguo Ayuntamiento, en el paseo de las Delicias, en el Cantón, y que posteriormente fue arrinconada en una dependencia municipal hasta su desaparición.

LLUVIA POÉTICA

Y muchos estábamos deseando que lloviera. Quien se lo diría a los viejos vecinos ferrolanos, entre otros próximos. Y personalmente tengo que reconocer que me gusta oir llover. Me gusta enamorarme de esta melancolía pura y lenta del agua vertical como un inmenso pentagrama entre nubes, el ocre desnudo de la tierra y el salvaje tremendal del viento.

Y como digo y repito me gusta oir llover y todo nos llueve alrededor, en esa tierra mojada que vive de la poesía, como el amor vive de los versos, que podremos oir y disfrutar, en ese más que próximo tradicional saludo navideño que nos ofrece la veterana Asociación de Artistas SAF, con la presentación de un nuevo número de su revista «Poesía Galicia», con poemas de, entre otros, Xavier Seoane, Vicente Araguas, Lázaro Domínguez, Paco Vila, Pilar Puente, David Rey, Ivon Torregrosa, Maíz Togores, Elia Rico, Xoán García, Rosalía Amil, Xoan Fernández Abella, Aurora Varela, Luz Amadora….o la presentación de los ejemplares poéticos, ”El Canto del Caburé” de Francisco E. Vila, Delegado de Poesía de la SAF, prologado por Antón de Santiago y editado por Colección Hipocrene de Poesía, con ilustraciones de J. Cardona, asi como el ejemplar titulado «La vida en las calles/ A vida nas rúas» del poeta gaditano Antonio Polo González, socio también de la SAF, editado por Libros de Ariadna 8 y prologado por Alvaro Muñoz Robledano.

REVISTA «CLAUSTRO»

Y de la activa Asociación de Amigos del Monasterio de Santa Catalina de Montefaro, en Ares, que preside con toda ilusión y ganas Celsa Formoso, recibo de manos de su más activo colaborador y directivo Manuel Amor, su excelente revista nº 16, editada a todo color.

Cuenta con un plantel de colaboradores como son, entre otros, Ana Augusti, Francisco Bañobre, Elena Bouza, Mario Crecente, María Jesús Felpeto, Dolores Fraga, Mercedes Margareto, Suso Martínez, Valentín Muñoz, Rita Peinado, María Luz Rios, Rubén Santiago, Monserrat Sueiras, Juan Padrós, Fran Vieyros, con fotografía de portada de Elena Bouza y contraportada de Suso Martínez, así como diseño y maquetación de María Teresa Mendoza y Celsa Formoso, con un completo índice donde no faltan textos e informaciones sobre, entre otros, actividades, pájaros, aves de poso, O Camiño do Roibal, Proxecto rios, Rutas por lads fuentes y Lavaderos de Cervás, Carta al amigo Jack: la liebre a la Royal y otras formas de cocina esta caza de pelo, La Casa y el Río La Torre, El Jardinero Macías, Las setas de nuestro entorno, etc. etc.

NOTICIAS DE MARINA

Y con la puntualidad que la caracteriza, recibimos el tomo 282 de la prestigiosa Revista General de Marina, fundada en 1877, con un interesante sumario donde reseñamos, entre otros, el trabajo del CF (R) y Almirante de las Indias y Duque de Veragua Cristóbal Colón de Carvajal y Gorosábel, sobre «Antecedentes de la Batalla Naval de Lepanto (1571) La pugna entre cristianos y turcos por el dominio del Mar Mediterráneo». El también CF. Manuel González de Canales Moyano, escribe sobre «Del pelo y otras cosas». Por su parte, el AN. Ramiro San Martín Canosa, aporta un texto sobre «La importancia geopolítica de la dominación del mar de la China meridional«·. El CF Juan Carlos Pérez Guerrero, escribe en torno a la «Zona gris en el ámbito marítimo: La amenaza híbrida y el empleo de capacidades marítimas». El CF JM Liarte Ros, aporta el trabajo «Inteligencia artificial aplicada a la guerra de minas navales«.

Sobre «Recuperación de personal en la Armada: That others may live», es el trabajo del CF Jorge Manuel Pardo Rosales. El CC Javier Mª Aparicio Fraga escribe sobre la «Concienciación sobre la seguridad operativa» y el CF Augusto Conte de los Rios, lo hace sobre «La capacidad A2/AD del submarino S-80«. Sobre «El adiestramiento antidrones en la Armada» aporta un interesante trabajo el CF Julio Fernando Pérez Macías.

En el tradicional trabajo «La Mar en la Filatelia”, el CN ferrolano Marcelino González, escribe sobre la Operación Balmis y en el apartado de libros y revistas, se reseña el ejemplar “La hija del mar”de Alicia Vallina y «Vehículos Blindados y Anfibios. Infantería de Marina”, de Dionisio García Flórez.

MERCADILLO DE NAVIDAD

Y el tradicional Mercadillo de Navidad que cada año nos presenta la activa Asociación Nuestra Señora del Carmen, que preside la esposa del Almirante Jefe del Arsenal, Daría Blanco Núñez, se abrirá en un local sito en lo más céntrico de la Calle Real, el próximo día 25 de Noviembre y será clausurado el 3 de diciembre, y en donde podemos adquirir un variado número de objetos de regalo, cuadros, detalles.. a un muy buen precio, todo ello en beneficio de las viudas y huérfanos de la Armada.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

El Ministerio de Defensa por reciente resolución modifica las plazas para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Oficiales de Arsenales de la Armada, para incrementar en una plaza, cupo reserva militar general, el número de las inicialmente convocadas en el programa de Fotógrafo (Destino Brigada de IM Tercio de Armada-San Fernando y otra plaza cupo acceso general, «Química de Laboratorio«, destino Arsenal de Ferrol.

I PREMIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA MAR

Con sede en la calle Mayor l6, 1º dcha de Madrid, la Real Academia de la Mar ha convocado el primer premio, en esta ocasión sobre el tema “La Batalla de Lepanto” en cualquiera de sus aspectos: antecedentes, despliegues, alianzas, barcos, desarrollo, personajes, resultados, consecuencias, etc.

La presentación de trabajos finalizará el día 31 de diciembre del presente 2022. El fallo del Jurado se conocerá en el primer trimestre del 2023. La ceremonia de entrega del premio, tendrá lugar antes del 30 de septiembre. del 2023.

ACADEMIA DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES MILITARES

Con sede en Madrid, la Academia de las Ciencias y las Artes Militares ha anunciado la celebración de un seminario, en colaboración con Iberdrola, para el día 24 del presente mes, de 18.00 a 20.00 horas, en su sede social de la calle Arturo Soria 287 sobre “España como hub de energia para Europa y Africa-Importancia de la Red eléctrica española”, con intervención, entre otros, del General de Brigada Luis Feliu Bernárdez; Coronel Pardo de Santayana; Coronel Ignacio Fuente Cobo, y Ponentes de Iberdrola, Eva María Mancera Flores y Julio Castro González. Clausura el seminario el General de Brigada y académico Juan Valentin Gamazo de Cárdenas.

SILLEDA. FERIA DE DEFENSA , SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Y a partir del día 17 del actual, quedó inaugurada la Feria de Defensa, Seguridad y Emergencias Sedexpo, en el recinto Ferial Internacional de Galicia Abanca en Silleda, primera feria a nivel nacional que reúne de forma destacada a los ámbitos de seguridad, Defensa y Emergencia, con presencia de importantes empresas, donde figura Navantia, compañía referente en el diseño y la construcción de buques militares y civiles de alta tecnología. Su clausura estaba fijada para este sábado. Día 19.