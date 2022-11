O Parrulo Ferrol vence en un partido electrizante al Family Cash Alzira

O Parrulo Ferrol se ha llevado un auténtico partidazo disputado hasta el final ante Family Cash Alzira, por 6-3, en la 10º jornada de la Segunda División, en un partido disputado en la tarde del sábado, en el Pabellón de A Malata.

El partido no podía empezar mejor para los ferrolanos, porque en una de las primeras jugadas, Adri hacía una de las suyas con un tiro cruzado en la frontal del área que iba para dentro, subiendo el 1-0 y, poco después, estuvo Pedro a punto de hacer el segundo en la frontal del área, tras otra buena jugada de Adri por el lateral, pero Porky estaba atento bajo palos.

El Family Cash Alzira no quería este estilo de juego, subiendo sus líneas, dando el primer aviso con un tiro de Rubi desde doce metros que se iba al palo y, aunque Charly tuvo también en sus botas el segundo en un tiro desde el borde del área, finalmente era Rubi quien lograba empatar con un gol por toda la escuadra desde el lateral, imposible para Coro.

El partido tenía mucha intensidad y O Parrulo Ferrol era capaz de devolver rápido este golpe, de nuevo con la firma de Adri, al llevarse a un jugador visitante en el borde del área, colocando el balón al palo. La alegría tan solo duraba unos segundos, lo que tardaba Castejón en hacer el 2-2 en un contragolpe, tras un robo en media pista.

A pesar de esto, los ferrolanos no bajaban en su esfuerzo, aunque Adri y Rubén Orzáez se encontraban con Porky en sus llegadas, pero en un buen pase de Adri desde el lateral al segundo palo a Rubén Orzáez suponía el 3-2. Nuevamente la alegría tan solo duraba unos instantes, lo que tardaba Carlitos en hacer desde la frontal del área por raso el 3-3.

El partido también tuvo momentos de tensión, como en el momento que O Parrulo Ferrol llegaba a su quinta falta, ante las protestas del equipo y de toda la afición ferrolana, aunque esto no les sacaba del partido y Pedro la tuvo en un tiro cruzado desde el borde del área que despejaba Porky, pero con este empate el partido se iba al descanso.

Los ferrolanos querían empezar fuerte el segundo tiempo, con un tiro de Adri en la frontal del área que despejaba Sierra bajo palos, ocupando ahora la portería del Family Cash Alzira.

Los visitantes pusieron un nudo en la garganta a los ferrolanos a los tres minutos cuando Carlitos se quedaba solo delante de Coro, pero el meta lograba evitar el gol con el pecho.

O Parrulo Ferrol quería los tres puntos delante de su afición y Hélder tenía una buena ocasión con un tiro en la frontal del área que lograba despejar Serra en dos tiempos, como también Pedro enviaba un balón al palo desde la frontal. Finalmente, en una jugada de pillería en un saque de banda, Adri se la ponía a Keita para que este se sacase un tiro raso colocado al palo desde el borde del área para hacer el 4-3.

Este gol daba alas a los ferrolanos que tenían el quinto muy cerca en un pase entrelíneas desde el lateral de Hélder a Keita al segundo palo, pero este no llegaba por muy poco, como también Adri la tenía en dos buenas jugadas personales en la frontal, la primera la sacaba un jugador visitante en la línea de gol y la segunda se le iba al palo, pero en la tercera llegada no perdonaba con un gol en una buena jugada personal, en el borde del área, consiguiendo el 5-3 y el hattrick en su cuenta particular.

Castejón salía a la pista como portero-jugador en el Family Cash Alzira, con los ferrolanos realizando una buena defensa del juego de cinco y logrando el gol de la tranquilidad al hacerse Rubén Orzáez con un balón en treinta metros y marcar a portería vacía el definitivo 6-3.

Con este resultado, O Parrulo Ferrol tiene 21 puntos, en el 2º puesto de la tabla. Para la próxima jornada los ferrolanos visitarán al AD Sala 10 Zaragoza, en un partido que se disputará el sábado, a las 19:00 horas, en el Pabellón Siglo XXI.

O Parrulo Ferrol: Coro, Iván Rumbo, Adri, Kevin Chis, Hélder – también jugaron – Charly, Keita, Wilson Francia, Pedro y Rubén Orzáez.

Family Cash Alzira: Porky, Carlitos, Pedro, Javi Sena, Naranjo – también jugaron – Joan, Rubi, Parreño, Serra, Gabri Pastor, Gustavao.

Árbitros: Gael García y Francisco Javier Marazuela (Comités asturiano y castellano leonés). Amonestaron a los locales Iván Rumbo, Wilson Francia, Adri, Pedro, Rubén Orzáez y Kevin Chis, como a los visitantes Rubi, Javi Sena y Gustavao.

Goles: 1-0 Adri min.1, 1-1 Rubi min.10, 2-1 Adri min.12, 2-2 Castejón min.13, 3-2 Rubén Orzáez min.17, 3-3 Carlitos min.18, 4-3 Keita min.25, 5-3 Adri min.35, 6-3 Rubén Orzáez min.36.

Pabellón: A Malata.