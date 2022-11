Completado con éxito el rescate de hombre incapaz de descender de un acantilado en Cabo Ortegal

Los Bomberos do Eume, con base en As Pontes, consiguieron descender de un acantilado, desde una altura de unos 25 metros, por el que había ascendido y que era incapaz de bajar, a una persona.

El CIAE 112 Galicia había recibido sobre las doce y media de la mañana de este domingo el aviso de un particular que se encontraba en el cabo Ortegal, en el municipio de Cariño,, y que informaba de un hombre que no conseguía descender del acantilado por el que había escalado. Aunque no estaba en una zona orientada directamente al mar, corría peligro al encontrarse a una gran altura.

Se requirió entonces la acción de los Bomberos do Eume, que tuvieron que descender desde lo alto de los acantilados hasta el lugar en donde se encontraba el hombre, de 30 años, de nacionalidad alemana y que era muy difícil explicar como había logrado subir unos 25 metros ya que era manco.

Al parecer el accidentado se encontraba en la zona del aparcamiento cercano al faro y elevó un dron pero se dio la circunstancia de que este aparato se estrelló contra una zona del acantilado por lo que, como pudo, ascendió hasta el lugar en donde se encontraba el dron, pero después le fue imposible bajar los 25 metros de altura.

La operación de bajada fue laboriosa pero poco después de las tres de la tarde se dio por finalizada la tarea de rescate

La persona, por su parte, no precisó asistencia sanitaria y, tras ser puesto a salvo, pudo abandonar el lugar por sus propios medios. También participaron agentes de la Guardia Civil del puesto de San Sadurniño y se informó, aunque no llegarían a intervenir, la Urxencias Sanitarias de Galicia-061, al Grupo de Emerxencias Supramunicipal-GES de Ortigueira y a Salvamento Marítimo.