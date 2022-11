Adquisición en Ortigueira de un camión no compactador para la recogida de biorresiduos

El Concello de Ortigueira va a adquirir un nuevo camión no compactador para la recogida de biorresiduos, incrementando la dotación de infraestructuras y maquinaria del servicio de limpieza.

Esta maquinaria supondrá una inversión de 46.080 euros, de los que la administración local aportará 16.080 euros, que supone casi un 35%, y el porcentaje restante será aportado por los fondos UE Next Gen, procedentes de la Consellería de Medio Ambiente.

Este vehículo vendrá a complementar la dotación del departamento de limpieza, que se unen a otro camión no compactador y la biotrituradora transportable que el ayuntamiento ha adquirido recientemente, facilitando las labores de limpieza de las calles del municipio y mejorando el potencial del equipo de recogida de basura.

Según apunta el alcalde, Juan Penabad, “esta nova adquisición vai mellorar o traballo dos empregados á hora de seguir mantendo o noso Concello limpo e coidado”

El regidor incide en que “manter as rúas limpas redunda na calidade de vida da nosa veciñanza, dando unha boa imaxe” y concluye señalando que “desde o noso equipo de goberno traballamos co obxectivo de dotar ós nosos traballadores do servizo municipal de limpeza do material necesario para que Ortigueira siga mandendo isto”.