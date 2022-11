Presentación en As Pontes del proyecto de la bioplanta de Ence

El alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso, acompañado de la concejala de Industria, Ana Pena, ha celebrado este martes, día 22 de noviembre, junto a Andrés Rodríguez, director de Sostenibilidad de Ence, Inés Díaz del Río, jefa de Relaciones Institucional, Paola Domínguez, Responsable de Comunicación del proyecto Pontes y Fernando Guldrís Iglesias, Director General de IGAPE, encuentro con el empresariado local para presentar el proyecto de creación de una biofábrica de Ence en el municipio.

Valentín González Formoso señala que “este encuentro, en el que están presentes representantes de empresas constructoras, empresas logísticas, consultoras medioambientales y de ingeniería y, en definitiva, todos aquellos sectores implicados en la puesta en marcha de este tipo de proyectos industriales, se celebra la petición de la propia empresa con el objetivo de presentar, en detalle, el proyecto, sus fases, el sistema de adjudicación, los términos del proceso de construcción, su impacto económico, ambiental y social en la localidad”

El alcalde local también ha recordado que «es deber del Ayuntamiento facilitar este tipo de encuentros y colaboraciones, prestando así todo el apoyo necesario para impulsar este proyecto, que se encuentra en fase de diseño, que estará ubicado en Saa , en la parque de carbón, y que supondrá una inversión total de 350 millones de euros que puede generar hasta 1.200 puestos de trabajo, 550 vinculados al día a día de la biofábrica y 650 inducidos relacionados con el sector logístico, el sector industrial auxiliar, o el sector servicios entre otros»

Andrés Rodríguez ha señalado que “desde Ence, cada vez que se pone en marcha un nuevo proyecto, trabajamos codo con codo con las comunidades en las que se van a asentar. Partimos de la transparencia, una de las bases de la empresa, nos gusta mantener reuniones con los agentes económicos y sociales para explicar en qué consistirán los proyectos, el impacto socioeconómico que generarán . En este encuentro no solo queremos aportar información sobre la biofábrica que se estudia desarrollar en As Pontes , sino también recoger las inquietudes, dudas y expectativas del tejido empresarial y social del municipio»

El responsable de sostenibilidad de la compañía ha señalado que la planta que Ence estudia para As Pontes es “una bioplanta para la producción de materiales a partir de fibras recicladas y biomateriales y se enmarca en la apuesta de Ence por Galicia. Responde al deseo de la empresa de «cerrar el círculo» de su fase de producción. Por un lado, para aprovechar materiales que actualmente no se están utilizando y por otro, para cerrar el círculo y producir productos finales, dirigidos a compradores nacionales o europeos. Es un proyecto innovador que supone un salto en la economía circular en el que se busca la colaboración del tejido industrial local para crear polo innovador en As Pontes”

Al término de este encuentro, los responsables de la empresa se desplazaron hasta Saa para explicar al vecindario y representantes de la asociación Virxen do Pino el proyecto, su impacto en la parroquia y conocer de primera mano sus dudas y consultas sobre la biofábrica que la empresa estudia instalar en el municipio.