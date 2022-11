Con el ferrolano Jesús Prieto, Campeón del Mundo Powerlifting 2022. Una entrevista con gráficas

(Niko Sánchez y sus gráficas)-Hoy tengo la suerte de acercarme y ver como entrena un bicampeón del mundo. Jesús Prieto, campeón del mundo Powerlifting 2022. Un persona «grande con un corazón aun mayor». Un hombre entregado en gran parte al deporte, trabajador, luchador y sobre todo muy serio a la hora de practicarlo. Su esfuerzo, su tesón, le han llevado a alcanzar grandes metas deportivas y él.. sigue y sigue.

Me recibe , muy amablemente, en el gimnasio Bitácora, en Ultramar , donde entrena y sin más, a corazón abierto responde a nuestras preguntas.

N S.-Padre de familia numerosa , puesto de responsabilidad de una empresa de seguridad y no sólo encuentras tiempo para entrenar sino que también vas a competir mundo adelante . Como lo haces ¿?

J P.-«Pues con mucha voluntad y constancia, robando tiempo a la familia y al descanso sobre todo…..Imagínate con cuatro hijos eso lo que supone……… Es un deporte muy duro y sacrificado, con entrenamientos de unas dos horas y media tres diarias de lunes a viernes, donde tienes que sobreponerte al cansancio del día a día y dolores físicos puntuales derivados de las exigencias de los entrenamientos, donde no hay cabida al descanso para una recuperación correcta.

Al no ser un deporte profesional ni reconocido, esto supone un esfuerzo extra comparándolo con otros deportes reconocidos de máximo nivel. Lo tienes que combinar tu vida diaria y eso supone a veces un estrés mental, pero estas adversidades las encauzo con una mentalidad de superación y sacrificio, donde la disciplina juega un papel principal para sacar los resultados deseados adelante y ese es mi punto fuerte»Cuando conoces el Powerlifting y a que edad comienzas a competir ¿

N S.-Como influye el que la comarca tenga un bicampeón del mundo para la difusión y promoción de una disciplina deportiva tan “desconocida”.

J P .-«Mi padre era militar y llevaba los deportes en la Armada aquí en Ferrol. Él tenía un poco material para hacer ejercicios básicos de pesas. Yo contaba con 14 años y entrenar con él con pesas me engancho bastante. Pasaba el tiempo y ya no había peso que me llegase en casa al progresar muy rápido, se me daba muy bien.

Recuerdo como anécdota que llego un punto donde en mi casa de la infancia sufría terriblemente las consecuencias de los entrenos y mi padre decidió apuntarme en un gimnasio antes de que acabase con el mobiliario. Me apunto a un gimnasio en el barrio de San Juan en Ferrol, Gimnasio Júpiter y comencé a entrenar con un buen compañero de instituto (Diego Rico). El monitor del Gimnasio y mi mentor (Juan Orjales Valiño), se dio cuenta que tenia potencial en la disciplina deportiva de Powerlifting, donde él era competidor. Me ofreció seguir un programa específico de entreno y me adapte muy bien. Mi progresión era imparable y me animo finalmente con 16 años competir por primera vez en 1996 en la Copa de España en Naron en la categoría de subjunior de +100Kg. Ahora estoy desde hace muchos años en el local de la asociación los Fenix en Esteiro junto al fundador de nuestro Club Aurelio Morado.