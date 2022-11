COAFGA alerta del creciente malestar provocado por las obras de rehabilitación

El Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia COAFGA alerta que «se está incrementando el malestar en las comunidades de propietarios a causa de los ruidos provocados por las obras de rehabilitación que se están acometiendo en muchos pisos»

«Las ayudas existentes, el incremento del precio de la vivienda nueva y la dificultad para embarcarse en una hipoteca debido a la subida del euríbor, está provocando un boom de las reformas en viviendas antiguas que, en muchos casos, viene acompañado por el aumento del malestar en las comunidades de propietarios»

«Ruidos intempestivos, olores molestos, incremento de la suciedad, zonas comunes ocupadas por material de obra, sobrecarga de ascensores…son algunos de los problemas que denuncian propietarios al presidente y al Administrador de Fincas»

Desde el COAFGA aclaran que, «si bien la mayor parte de las empresas de reformas respetan la normativa, en ciertos casos no la tienen en cuenta para apurar al máximo la intervención y ocasionan molestias a los vecinos, sobre todo a aquellos que pasan mucho tiempo en sus domicilios como personas mayores o teletrabajadores que han convertido la vivienda en su oficina»

También señalan que, «cuando hay obras, no queda otro remedio que ser pacientes, aunque hay que estar alerta ante determinados comportamientos abusivos que, en caso necesario, se pueden denunciar ante el presidente de la comunidad, aunque siempre es necesario recurrir antes al diálogo para tratar de llegar a un entendimiento»

Desde el COAFGA subrayan que «se debe poner en conocimiento del administrador de fincas colegiado ciertos comportamientos, como el hecho de que los operarios coman o fumen en el portal o en zonas comunes del edificio; la realización de trabajos molestos en los rellanos de la escalera como pulir o cortar material de obra; la apertura de ventanas para dejar salir el polvo en suspensión porque podría entrar en las viviendas colindantes o ruidos fuera de la jornada laboral»

Ruidos, un problema común

«En nuestro país la normativa que establece los niveles de ruidos máximos en las comunidades de propietarios se rige por el Código Técnico de la Edificación, la Ley de Ordenación de la Edificación, la Ley de Propiedad Horizontal, la Ley del Ruido y Decretos autonómicos u Ordenanzas municipales de Protección del Medio Ambiente Urbano»

«Según la legislación europea, el nivel de recepción externo (en un uso dominante residencial) no puede superar los 55 decibelios de día y los 45 de noche. A partir de los 70 decibelios»

«La mayoría de los Ayuntamientos establece una jornada de descanso durante la que no se pueden hacer ruidos por obras, siendo la más frecuente la que va entre las 8:30- 9 horas y las 20-21 horas»

Ascensores

«Las empresas de reformas deben de cubrir la totalidad del elevador para no provocar daños ni su deterioro. Tampoco se pueden sobrecargar con materiales con peso superior al que establece el fabricante y, mucho ojo, si no se trabaja el fin de semana o comienza un período de vacaciones, el ascensor debe quedar en perfectas condiciones de uso, sin cartones, forros ni material de protección y totalmente limpio»

Claves COAFGA evitar molestias a los vecinos cuando hay reformas:

«Informar del horario de inicio y fin de las obras, obligación de no cargar el ascensor más del límite de kg permitidos, obligación de forrar ascensor y zonas de roce. Retirar cada fin de semana. Limpieza diaria de las zonas comunes manchadas. No hacer pulidos ni recortes en rellano o zonas comunes. No hacer obras o uso de zonas comunes sin permiso. Los operarios no pueden fumar ni comer en zonas comunes como rellanos o portal. Si los ruidos son muy molestos y el diálogo falla, pedir a la Policía que realice una medición por si hubiera que ir a juicio, Avisar al administrador de fincas colegiado y a los pisos o locales afectados si se producen fugas o averías. Dar parte al seguro o reparar tanto las averías como los daños que produzcan»