El TSXG informa sobre la declaración institucional con motivo del 25N

«Para erradicar la violencia sobre la mujer es indispensable conseguir una transformación social real en la que no tengan cabida comportamientos que, todavía este viernes 25 de noviembre de 2022, son justificados por una parte de la ciudadanía, que no los percibe como violencia de género»

«Para conseguir ese objetivo, debemos afrontar el problema desde todos los ámbitos y volcarnos, sobre todo, en el educativo. Solo a través de la educación conseguiremos eliminar el machismo, que está arraigado en todos los estratos sociales desde hace siglos. Las medidas punitivas son necesarias, pero no nos podemos conformar con una realidad centrada en el castigo al maltratador, que llega cuando el daño ya está hecho»

«Las condenas de ninguna manera evitan el dolor, el sufrimiento y las secuelas de las víctimas y de sus familias ni, por supuesto, devuelven la vida a aquellas que han sido asesinadas. Como sociedad, a lo que tenemos que aspirar es a erradicar la lacra de la violencia sexual y la violencia de género. Y ello pasa por conseguir una igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres»

«Debemos hacer un frente común contra el maltrato. No solo desde las administraciones públicas, sino cada persona, como ciudadanos, debe alzar la voz contra esta problemática social, que, a menudo, transita entre quienes consideran que es cosa de otros o que prefieren mirar para otro lado. Y no solo debemos alzar la voz, sino que es nuestra obligación combatir esas conductas, también con el aislamiento social de los hombres que ejercen violencia física o psicológica contra las mujeres. No nos podemos permitir como sociedad excusar ningún comportamiento machista, por sutil que sea»

«En este contexto, los jueces cumplimos con nuestra función constitucional, dando cumplimiento a la ley, que es la forma de vertebrar el Estado de Derecho y proteger a las víctimas, asumiendo que en ese cumplimiento de la ley se produzcan resultados indeseados, no por nuestra insensibilidad, sino por la falta de previsión de quien tuvo la oportunidad de evitarlos»

«Este viernes, 25 de novimbre, es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, pero, para conseguir ese objetivo prioritario, la lucha por la igualdad y el respeto a los derechos de las mujeres debe ser diaria»