«Aguas revueltas en el concello ferrolano» Denuncian que no se cubren bajas por jubilación, abandono de instalaciones, etc.etc.

Las aguas andan revueltas por el Palacio Municipal ferrolano, funcionarios, bomberos, policía local, empleados de jardines….. “todos a una como en Fuenteovejuna”. Y sinó solo hacía falta acudir al pleno municipal de este jueves en donde el alcalde recibió más de un piropo e incluso tuvo que interrumpir la sesión por minutos.

Y es que los de las protestas dicen que van cansados de pedir y pedir, que se les dan largas y que incluso las promesas o los acuerdos no se cumplen, se deja pasar el tiempo. Así el colectivo de los bomberos “está que arde” y no logran apagar el incendio no provocado por ellos.

Los bomberos y el stress

David Rial, portavoz y delegado de CC.OO señalan el trabajo de los bomberos “ supone unos requerimientos psicofísicos significativos. Nuestro cuerpo tiene unos recursos limitados y el agotamiento tanto físico como mental puede traer accidentes laborales. Además, la permanencia en un período prolongado o con intensidad alta puede derivar en otros cuadros preocupantes de salud mental como ansiedad o depresión.

El rescate de cadáveres en accidentes de tráfico; poner en riesgo nuestras vidas en incendios o ver víctimas de corta edad por las que poco o nada podemos hacer. El 9% de los bomberos se arriesga a un estrés laboral crónico y el 6% sufre estrés postraumático.

El trabajo de los bomberos se caracteriza por la exposición a diversas fuentes de estrés como altas exigencias físicas, condiciones ambientales peligrosas, riesgo de la vida propia y la de otros, tener que tratar con el público en situaciones extraordinarias, y tiempo de respuesta inmediato

El síndrome de burnout o «síndrome del trabajador quemado» hace referencia a la cronificación del estrés laboral. Este se manifiesta a través de un estado de agotamiento físico y mental que se prolonga en el tiempo y llega a alterar la personalidad y autoestima del trabajador».

Nuevos efectivos, obras, y negociación

Dice que es “urgente la incorporación de nuevos efectivos ya que de los 55 bomberos que constan en RPT, tenemos 42 en activo, lo que significa tener que cubrir con este personal los turnos para mantener los 9 bomberos de servicios mínimos diariamente, a esto hay que sumarle los periodos vacacionales, bajas laborales y permisos.

Por otro lado reclamamos la licitación de la obra en el parque de bomberos cuya dotación económica fue el 8 de Noviembre de 2021 (307.836,96 e). Hay un requerimiento de inspección de trabajo, que dio de margen para para subsanar graves deficiencias hasta el 30.11. 2019 pero por tema de una unidad administrativa no se ha ejecutado… llevamos esperando dos años.

Y por último solicitamos al gobierno que negocie con los representantes sindicales el Convenio con el Consorcio ya que afecta directamente a los trabajadores y se firmará su renovación próximamente”.

Y no se olvida de algo más, indican que “Por cierto, a destacar el tema de las instalaciones, tal como deficiencias en sala de calderas (pérdida de seguridad en la instalacion, exposición ambientes contaminados….), riesgo de caída de portones de acceso al garaje por no disponer de sistema anticaidas…….solo abren 3 portones de los 5 existentes tanto en la parte delantera como trasera de las instalaciones y el hecho de que no abran provoca una perdida de tiempo de respuesta, sin olvidar los baches en la salida del Parque, la cocina en mal estado, goteras en el gimnasio y en vestuarios…parece como si se olvidasen de nosotros “.

SATÍRICO COMUNICADO DEL CSIF A ÁNGEL MATO

Por su parte el CSIF ha emitido un comunicación con cierta sátira dirigido al Alcalde en relación a sus recientes declaraciones tras el incidente de seguridad ciudadana acontecido el pasado fin de semana, que complementan con incumplimintos-

En dicho comunicado señalan que “Agradecemos el enorme esfuerzo que realizó el Alcalde poniendo en valor la labor realizado por la Policía Local, por primera vez en esta legislatura, que está a punto de finalizar.

Agradecemos también que se preocupe por la seguridad pidiendo refuerzos para el Cuerpo Nacional de Policía, pero le recordamos que su policía local tiene un 20% de su personal vacante, y cubrir esas plazas está en su mano.

Tenga en cuenta que en esta legislatura tan solo se ofertaron dos plazas de policía local que se correspondían a dos jubilaciones y que las 16 plazas que se ofertaron en la legislatura anterior se correspondían con 14 jubilaciones previas.

Lo mismo le decimos del cuerpo de bomberos, cuya situación es aún más grave y preocupante pues ni las jubilaciones se cubrieron.

Y que decir del resto de servicios municipales que absolutamente todos están funcionando bajo mínimos.

Por todo ello, le pedimos que ahora que está a punto de negociarse la oferta de empleo de este año, y dado que la ley de presupuestos del Estado para 2022 es más flexible con las ofertas de empleo para los servicios de seguridad, lo invitamos a que practique con el ejemplo y que presente una propuesta de oferta de empleo que permita satisfacer las necesidades de personal de los colectivos de bomberos y policía.

Del mismo modo, como en el último mes demostró verdadero interés en incrementar a toda costa el personal de algún servicio municipal, estamos seguros que presentará una propuesta de oferta de empleo de máximos también para los demás servicios, lo que nos permitirá firmar un magnífico acuerdo para garantizar la prestación de unos servicios públicos de calidad”.