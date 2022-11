Charla de Sulay Tovar en el ciclo Contando Ciencia de Fene

Sulay Tovar Carro, investigadora del Ramón y Cajal y del CIMUS, es la próxima invitada al ciclo Contando Ciencia, que organiza la biblioteca “O Segrel do Penedo” del IES de Fene, con la colaboración de la concejalía de Enseñanza del Ayuntamiento de Fene.

El programa, con el que se pretende llevar la ciencia a la población en general, se desarrollará en la Casa de la Cultura de Fene un jueves al mes siempre a las 19:30, con entrada libre y gratuita hasta completar aforo. En esta ocasión, el jueves 1 de diciembre, Sulay Tovar hablará sobre “Metabolismo, obesidad y otras cuestión”

Doctora en biología por la UDC, Sulay Tovar desarrolló su labor investigadora con estadías en el Institute for Genetics. University of Cologne (Colonia, Germany); Genome Research Institute, Obesity Research Center University of Cincinatti (USA) y Universidade de Córdoba. Además es miembro de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición y de la Sociedad Gallega de Endocrinología y Nutrición.

Es autora de numerosos artículos en revistas científicas y ponencias en congresos estatales e internacionales. Premio Roche Farma 2005 e 2006; Premio Sergio Vidal 2006 y Premio de Investigaciones de la Academia Médico-Quirúgica.

Tras la sesión del citado jueves, la siguiente cita del ciclo Contando Ciencia será el martes 17 de enero, con Ángel Caracedo, doctor en medicina por la USC y catedrático de medicina legal en esta misma universidad. Hablará sobre “La medicina genómica”