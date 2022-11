Rueda defiende el compromiso de la Xunta con Ferrol que reflejan los presupuestos de 2023

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha criticado que el Gobierno central vaya a habilitar más plazas de MIR (Médico Interno Residente) tras negociar con EH Bildu, después de asegurar que «no era posible».

«A mí me dijo la ministra de Sanidad (Carolina Darias) hace un mes, cuando estuvo aquí, que no era posible más plazas y que eso no se podía hacer, y de repente nos encontramos con que, en la negociación de los Presupuestos con Bildu, porque en el País Vasco también tienen ese problema, consiguen 200 plazas más, algo que me parece muy bien, pero ¿era o no posible?», ha reprochado.

Dichas manifestaciones las ha realizado el máximo responsable del Gobierno gallego en Ferrol, en la mañana de este martes durante su participación como invitado en el ciclo 'Conversas no Parador', que organiza el Club de Prensa de Ferrol en el Parador de Turismo de esta ciudad.

En este foro, el presidente de la Xunta se ha sometido a las preguntas de los medios de comunicación y ha abordado diversos asuntos de la actualidad local, comarcal y autonómica.

EL COMPROMISO CON FERROL

El presidente de la Xunta, defendió esta mañana el compromiso de la Xunta con Ferrol y su comarca tal y como reflejan los presupuestos del Gobierno gallego para 2023 que reservan más de 113 millones de euros para mejoras en infraestructuras viarias y sanitarias; impulsar el campus universitario y avanzar en el saneamiento del rural o en los servicios sociales en Ferrol, Eume y Ortegal. Además, durante su intervención Rueda reclamó al Gobierno central una mayor implicación para concretar proyectos de futuro en esta comarca ya que advirtió que los empresarios lo que reclaman, además de fondos y #ayuda públicas, es “estabilidad y certezas” para la puesta en marcha de proyectos trascendentales para toda Galicia y para Ferrol en particular. El titular de la Xunta resaltó que en los presupuestos para el próximo año -los más altos de la historia de la comunidad-, el Gobierno gallego reserva partidas concretas para proyectos con los que dar un nuevo ánimo a Ferrol y comarca. En este sentido, destacó los cerca de 27 millones de euros para la fase final de la reforma y ampliación del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol -a los que hay que sumar 5,1 millones en equipamiento de alta tecnología-; los 8 millones de euros para la Vía de Alta Capacidad Costa Norte; los 3 millones consignados para reformar la residencia de Caranza; los cerca de 4 millones para el Campus Industrial -el primero especializado en Galicia- o partidas específicas para el CIS Tecnología y Diseño o para mejorar el saneamiento en las áreas del rural. Rueda sacó a colación a necesaria colaboración institucional para poner en marcha proyectos de interés para el vecindario y, en ese sentido, recordó que la ampliación de los hospitales Naval y Arquitecto Marcide están a la espera de que se firme un convenio con la Administración local. Rueda también puso como ejemplo del compromiso de la Xunta con Ferrol la puesta en marcha en enero de este año de la delegación del Gobierno gallego en esta ciudad o el Pacto de Estado por Ferrol que se presentó en 2021 con el objetivo de tender a mano a todas las Administraciones para dar soluciones desde el punto de vista industrial y económico en esta comarca, así como para ofrecer respuestas ante lo reto demográfico.

Alfonso Rueda también ha criticado que a estas alturas del año se desconozca si finalmente el precio de la autopista AP-9 va a subir con la llegada del nuevo año.

«En las autopistas autonómicas esa subida, que también se debería de dar, las compensamos con más de cuatro millones de euros que le vamos a dar a la concesionaria (Audasa), la misma que la de la AP-9» y que por ello «lo mínimo que le tenemos que pedir al Gobierno central es que haga lo mismo, o por lo menos que hable con la concesionaria».

«Les podemos dar el teléfono, si no lo tienen», ha trasladado en modo irónico, solicitando que «hagan algo más, porque la gente está asustada con una subida de hasta el 10%».

INDUSTRIA Y FONDOS EUROPEOS

El presidente gallego también ha detallado que el Gobierno que él preside desconoce los planes del Ejecutivo central para la central térmica de Endesa en As Pontes de García Rodríguez. «Lo único que sabemos es que en su manera de entender la transición energética estaban equivocados, como se demostró con la central térmica, donde ya tuvieron que rectificar», ha afirmado.

En este contexto, ha reclamado conocer el informe y que se «delimite ya las zonas de desarrollo de la eólica marina para contar con la máxima seguridad jurídica y garantizar su compatibilidad» con la actividad pesquera.

Rueda también ha ofrecido detalles sobre los tres proyectos declarados estratégicos por la Xunta que está previsto que se asienten en la comarca de Ferrolterra. En concreto, son la fábrica de metanol verde de Forestal del Atlántico en Mugardos (A Coruña), la fábrica de Sentury Tires y la planta de hidrógeno verde de Reganosa y EDP Renovables, estos dos últimos en As Pontes.

Para estos dos ha reclamo del Ejecutivo que preside Pedro Sánchez que «especifiquen los fondos europeos con los que contarán».

A preguntas de los medios de comunicación, sobre la instalación de una planta de metanol verde por parte de la naviera danesa Maersk en Galicia, y sobre si Ferrol puede ser su emplazamiento, Rueda ha reconocido que por el momento no conoce las condiciones, pero ha manifestado que podría ser, si así lo deciden sus promotores.

«No tenemos emplazamiento concreto, solo que va a ser un lugar de costa a donde los barcos se van a poder acercar para repostar, pero la concreción y las condiciones como no las conocemos, no lo puedo decir», ha detallado.

CAMBIO EN LA ALCALDÍA

Como presidente del PP de Galicia, a Alfonso Rueda también le han preguntado si estima que habrá a partir de mayo un cambio en la Alcaldía de Ferrol.

«Sinceramente lo creo. Y de todas las ciudades, tengo en Ferrol una especial esperanza y seguridad, sabiendo que nada está ganado, y sabiendo que lo que se le pide al Partido Popular no es el mismo que necesita otros partidos, que aun perdiendo las elecciones, pueden tener la Alcaldía», ha expresado.

Por esto mismo, Rueda ha advertido que el PP precisa «ese doble plus» de «ganar las elecciones y hacerlo por mayoría absoluta»