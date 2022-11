Ola Ferrol-Libros, revistas, Feria de Defensa y cronista oficial

​ Carlos Barcón, periodista vocacional y pintor

EL ARTE DE LA LECTURA

Cae en mis manos un valioso libro que data del 1920, titulado «Arte de la lectura», y que según señala es una obra declarada de texto para escuelas normales e informada muy laudateriamente por la Real Academia Española, y en donde nos dice muchas, muchísimas cosas, como por citar un ejemplo «se aprende mejor leyendo. La lectura es el plato intelectual por excelencia. Leyendo se nutre el cerebro, se enriquece la inteligencia, se aumenta el saber, se adquiere la superior cultura y, al mismo tiempo, insensiblemente, se perfeccionan y concluyen los estudios gramaticales. La lectura es la gran semilla literaria.»

Frente a lo escrito en este valioso ejemplar, para mi, por lo menos, nos encontramos con que actualmente se lee poco,–salvo excepciones, claro– a pesar de existir excelentes librerías y valiosas Bibliotecas, que como bien sabemos, a éstas últimas en algún lugar del mundo se les llamaban el tesoro de los remedios del alma, y que en ellas se curaba la ignorancia, la más peligrosa de las enfermedades y el origen de todas las demás…

A otro nivel, se encuentran las Revistas culturales que cumplen una función informativa que no tiene nada que ver con la de un libro o con un periódico. Las revistas culturales no son cuantitativas, sino cualitativas, pero como decimos cumplen una función social, que entre otras cosas, suelen cumplir un papel difusor de nuestra Cultura, aunque en nuestra Comunidad Gallega, que sepamos, se pueden contar con los dedos de una mano las existentes, especialmente las dedicadas al arte y a la cultura.

EXPOSICIONES DE REVISTAS DE ARTE

Posiblemente, sea nuestra Ciudad, la primera, la pionera, en llevar a cabo una Exposición Internacional de Revistas de Arte, que tuvo lugar en los salones del Casino Ferrolano, allá por mayo del 1986, organizada por la veterana Asociación de Artistas SAF , con publicaciones no solamente españolas, algunas ya desaparecidas, sino tambien gallegas: Tinta China, Bonaval, Futura, Vida Gallega, Mundo Gallego, Aturuxo, Arte Galicia S/XXI….y precisamente en esta Primera exposición de Revistas, se mostraban cuadros del recordado Tomás Barros, se ofrecía una charla a cargo del critico de arte Fernando Mon, se celebraba una mesa-redonda coordinada por el recordado poeta Ambar, con presencia, entre otros, de Segura Torella, y la actuación de la sociedad Terra Meiga, bajo la dirección de Gonzalo Garrote, siguiendo en esta actividad de exposición de este tipo de publicaciones, en siguientes años.

BIBLIOTECA DE REVISTAS DE ARTE

Y hablando de libros, recordar que la primera Biblioteca, propiedad de la Armada, se crearía en Ferrol en un mes de octubre del 1871, gracias al Capitán General de Ferrol, Miguel Lobo Malagamba, hombre de gran pluma y erudición, y por su enorme preocupación por la eficacia de la actividad cultural le haría llevar a cabo esta creación, que según cuentan los más viejos del lugar… , el 4 de octubre del 1872 quedaría aprobada la instalación y puesta en marcha de lo que hoy es nuestra apreciada Biblioteca General, ubicada en el Arsenal/Museo Naval. Una magnifica biblioteca especializada en libros de la Armada, de la mar, de gran valor histórico, por los valiosos fondos que posee.

Ahora, en estos nuevos tiempos, la entidad SAF está volcada en la creación de una Biblioteca especializada en Revistas de Arte –más de 25.ooo ejemplares de publicaciones de casi todo el mundo –Italia, Francia, Canadá, Brasil, Venezuela, Alemania, Portugal, EE.UU., Argentina, China, etc– y su complemento especial de significados libros de Arte, exposición de su Patrimonio Artístico, con cerca de 60 cuadros y su Archivo/Documentación de la casi totalidad de los artistas de la ciudad y su comarca, con sus historiales, fotografías, recortes de prensa, catálogos, criticas a sus exposiciones, etc. así como miles de Catálogos de exposiciones de diversos pintores y pintoras.

Una Biblioteca que se pretende instalar a nivel de calle, en local apropiado, céntrico, abierto al público en general… que sería, posiblemente, única en su modalidad en nuestro país. Y en este sentido, la SAF agradece a todas aquellas personas que quieran donar Revistas de Arte, del ayer y del hoy mismo, que no dejen de hacerlo escribiendo al Apartado 339 15480 Ferrol o a la SAF339@gmail.com

FERROL, FERIA DE DEFENSA

Ya en octubre del 2010 se celebraba en el recinto de Punta de Arnela, FIMO, unas Jornadas de la Industria de Defensa Naval Británica, organizada por el embajada británica en Madrid y con la valiosa colaboración y ayuda de la significada empresa coruñesa Insimar, presidida por un ferrolano de pro, de La Graña, Eduardo Picallo, un profesional del mar, que quiere y desea lo mejor para Ferrol, y que prosigue en ese nuevo intento de llevar a cabo una Feria de Defensa. Por lo que sabemos ya precisamente estos días se llevará a cabo una reunión en Madrid con la embajada británica y posiblemente con el Ministerio de Defensa, para celebrar esta importante feria que ya podría acontecer en los meses de octubre o noviembre del 2023, en nuestra Ciudad, aunque claro, habría que ayudarla, luchando y trabajando, por quien corresponda y quiera, para que sea una realidad este importante evento.

CRONISTA A LA VISTA

Cualquier ciudad, sin gasto/abono económico alguno, puede muy bien contar con su Cronista Oficial. Casi todas las ciudades gallegas, grandes o pequeñas, tienen su Cronista. En Ferrol, a pesar de contar con excelentes personas, eruditos más bien, que conocen perfectamente de lo que hablo y encima se prodigan en dar detalles de nuestra historia del ayer, no cuenta con esta figura local, que posiblemente han sido o serán sustituidos por los historiadores, licenciados en Historia o profesores de Instituto, entre otros.

Creo, si no me falla la memoria, que el último Cronista Oficial fue el recordado Mario Couceiro «Marius» (1920) fallecido un 6 de enero del 2003, al que he conocido y tratado en mi paso por el diario «El Correo Gallego» y «La Noche» , así como al popular Gonzalo Meirás Otero, más conocido por Chalín ambos colaboradores de los citados periódicos.



Pues bien, desde hace mucho tiempo vengo recibiendo, vía ordenador, amplias informaciones, escritas en gallego, sobre historias, leyendas, hechos, acontecimientos, relatos, episodios, etc. sobre nuestra Ciudad y su comarca, del ayer, en una crónica bien hilvanada y acompañada de viejas fotografías de cada tiempo, a cargo de un Marino, hace años ya retirado, llamado Juan J. Burgoa Fernández , (1944) miembro, entre otros, de la Asociación de Estudios Históricos de Galicia, Foro de Amigos de Ferrol, Asoc, Gallega de Cultura, Asoc. de Amigos dos Cruceiros… y con un importante trabajo sobre diferentes publicaciones: O Cristo da Tafona, Ferrol y las ciudades del siglo XVIII, Inventario Heráldico Ferrolano, Ferrol de la Ilustración: la identidad cultural de una ciudad maritima, La incorporación de Ferrol a la Corona, Rodolfo Ucha: Cen anos de arquitecto municipal, Emiliano Balás: un personaje ferrolán entre dous séculos, El Marqués de Amboage; Ferrol en la historia y los símbolos de la ciudad Ilustrada; Ferrol y su comarca: El patrimonio Industrial; la Armada Gallega de Diego Gelmirez... con más de cien trabajos sobre el patrimonio cultural, el arte popular y temas históricos, amén de su valiosa colaboración en revistas, cuadernos, libros, periodicos, etc. asi como conferenciante… y un suma y sigue de amplia, diversa e interesante información, que nos anima a sugerir su posible nombramiento como tal Cronista de nuestra Ciudad de la Ilustración.