Cariño acoge el festival benéfico navideño a favor de ASPRONOR

Este sábado, día 3 de diciembre a las 18:00 horas, tendrá lugar el festival benéfico navideño 2022 a favor de ASPRONOR. Se celebrará en la Casa de la Cultura de Cariño y la entrada tendrá un precio de 5 euros.

Entre las actividades, se destacan las actuaciones de A.F. San Xiao do Trebo, Batería de Cariño, Banda de Gaitas do Ortegal, Grupo de Zumba Amas de Casa de Cariño, Acordeóns do Ortegal, Coral Polifónica de Cariño, Coro de Espasante, Lorena Ruiz y la Rondalla de Cariño.

Organiza la Rondalla de Cariño con la Colaboración del Ayuntamiento de Cariño.