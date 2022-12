La situación de los trabajadores municipales de Ferrol llega al límite

La situación del personal laboral del Concello de Ferrol empieza a llegar a una situación límite. Según denunciaban este jueves en rueda de prensa los sindicatos mayoritarios CSIF y CIG en rueda de prensa llevan un año “compricado” por la temporalidad, con unas cien plazas en esta situación, algunas de ellas “incluso por máis de 30 anos”, afirmaba Manolo Fernández (CIG).

Debido a los cambios en la legislación europea en la contratación pública “e tras o tirón de orellas”, la ley propone dos vías para hacer la estabilización de puestos de trabajo, afirmando que CIG y CSIF “estivemos desde o primeiro momento traballando co persoal do Concello”, recibiendo la primera propuesta de oferta de empleo por parte del gobierno municipal el 26 de mayo, cuando tenían de plazo hasta el 31 de mayo, en un documento que calificaban de “coxo, sen identificar os postos, non se convocan según a natureza xurídica”, además de que el personal laboral afectado “carece a inscripción e prazo a área determinada, o que incumple o desenvolvemento dos procesos”, por lo que la CIG presenta alegaciones a estas carencias “e non recibimos contestación” de parte del gobierno municipal.

La otra fecha clave será el 31 de diciembre, donde tienen que estar todos los procesos publicados en el Boletín Oficial de la Provincia antes de llegar a ese día, algo que inquieta a los representantes de los trabajadores “porque tan so quedan 18 días hábiles.”

Manolo Fernández también criticaba el retraso del gobierno municipal para convocar la primera de las mesas de negociación siendo la primera de ellas el 22 de julio, donde recibieron un borrador de las bases del proceso de estabilización “e o goberno confundiu estabilización por traslados”. CIG y CSIF contaban que la siguiente propuesta del gobierno municipal llegara a principios de septiembre “porque agosto é mes inhábil”, pero no la recibieron hasta finales de ese mes, con una nueva propuesta “con conceptos doutras administracións, que favorecen ao actual persoal municipal e houbo moitos cambios nestes últimos anos.”

El 24 de noviembre el gobierno municipal les hace llegar una nueva propuesta una hora antes de que celebrasen una asamblea “e que parece un ERE extintivo”, por lo que llamaron a la concejala de Recursos Humanos, María Teresa Deus y al jefe de negociado de este departamento “e dinnos que é un erro e nos pasan outra proposta que non nos convence.”

La posición de CSIF y CIG, no coincide con la de los sindicatos minoritarios, CCOO y UGT “que manteñen a versión do goberno”, por lo que en la reunión que mantuvieron el 25 de noviembre “o víamos todo perdido”, pero todo cambiaba cuando el asesor de UGT que participa en esta reunión “dannos a razón nas nosas propostas”, aunque todo volvía a quedar paralizado “ao enquistarnos nos procesos de desempate, que pode ser clave.”

CSIF y CIG también califican la actuación del gobierno municipal como una “falta de respeto aos traballadores”, por el retraso en convocar las mesas y ambas organizaciones muestran su disposición a seguir negociando hasta el 31 de diciembre.

El retraso en las nóminas, en conocimiento de la Fiscalía

Por su parte, David Monteagudo (CSIF), recordaba que las bases de estabilización se acordaron en “máis de cinco asambleas”, en las que participaron más de un centenar de trabajadores “e algúns deles con máis de 25 anos en esta casa.”

Criticaba el “reparto de ilegalidade” por parte de la Intervención municipal en el pago de las últimas nóminas con retrasos en el tiempo y forma, un problema que ya está en conocimiento de la Fiscalía desde el 8 de noviembre “por se isto está de acordo a Dereito.”

Al mismo tiempo, daba a conocer que en las mesas que se convocan “non se nos permite facer preguntas nin aportacións”, recordando que tan solo quedan 18 días hábiles para llegar a acuerdos.

Exigen reuniones inmediatas para evitar movilizaciones

Su compañero, Javier Sandá, afirmaba que en el Concello de Ferrol hay muchos departamentos “en situaciones preocupantes”, como es el caso de los Bomberos que llevan años “sin personal y en estos meses ha habido jubilaciones que han agravado más la situación.”

En la Policía Local “llevamos años demandando soluciones”, recordando que en el mes de mayo se constituyó un grupo de trabajo “y no se ha vuelto a reunir”, por lo que le solicitan a la concejala de Recursos Humanos, María Teresa Deus, que la vuelva a convocar.

Uno de los motivos de estos problemas a la hora de la contratación viene derivados de la falta de presupuestos municipales, recordando que en las dos últimas legislaturas “tan solo tenemos unos presupuestos por mandato y no puede salir la oferta pública de empleo.”

Al mismo tiempo, Javier Sandá afirmaba que el tiempo se estaba acabando “y si no nos reunimos tendremos que tomar otras medidas, como movilizarnos y no queremos llegar a esto.”

Para finalizar, Manolo Fernández quería recordar que continúa en vigor la huelga de los trabajadores de la biblioteca municipal y de las instalaciones deportivas municipales “porque os traballadores teñen que facer máis traballo ao ser menos.”