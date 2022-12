El PP denuncia que Mato «sigue desmantelando» la Banda Ferrolá de Música y reclama una solución 

La concejala del PP de Ferrol, Maica García, lamentó que en estos tres años no se haya avanzado en buscar una solución a la situación en la que se encuentran los músicos de la Banda Ferrolá de Música. “Cuándo podremos ver de nuevo actuar a la Banda Ferrolá de Música es la pregunta que hacemos una y otra vez al gobierno de Mato y no responden, como siempre, estamos cansados de las buenas palabras pero ninguna acción«, afirmó.

Nuevamente Mato «aprovechó la pandemia para cerrar una actividad en marzo del 2020 y no reanudarla». “Antes contaba con un calendario de actuaciones, con conciertos para dinamizar la ciudad en el Cantón y en los barrios de los que todos hemos disfrutado y nos sentimos orgullosos de tener una banda con más de dos décadas de historia”.

García recordó que en octubre del 2019 una gran mayoría de los músicos que integran la banda recurrieron a los tribunales ante la ausencia de una propuesta de solución y con el fin de regularizar su situación para que el Concello de Ferrol dejara de pagarles a través de una beca, ya que algunos llevaban ya más de una década en esta situación. Ahora son personal indefinido no fijo del Concello de Ferrol, pero a pesar haber conseguido este reconocimiento judicial «muchos de ellos decidieron abandonar la banda ante la constante inactividad y en busca de un futuro laboral mejor». “La banda está sin director y casi la mitad de los músicos la han abandonado, cansados de esta situación de estar mirando para el otro lado en lugar de buscar soluciones, o porque encontraron otra oportunidad laboral”.

Lamentablemente «siguen sin acceso a sus nóminas, sin reconocérseles las retribuciones que deberían, no cobran trienios ni tienen la carrera profesional reconocida, no tienen correo corporativo, no aparecen en el perfil del trabajador en la web del Concello de Ferrol. Gracias a la mediación y presión de los grupos municipales el gobierno accedió a reunirse con los integrantes de la banda pero no presentó ni un solo avance y siguen esperando por la convocatoria de una mesa de negociación». “Un gobierno está para buscar soluciones no para generar problemas y este mira para otro lado en vez de sentarse a hablar, una demostración más de su falta de capacidad para gestionar”.

Por eso, una vez más, al igual que solicitan en las comisiones de Cultura instan a Mato a que solucione los problemas de falta de personal en la Banda Ferrolá de Música y «regularice realmente su situación para que podamos disfrutar de nuevo de sus actuaciones en nuestra ciudad«, instó la concejala Maica García.