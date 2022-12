Este viernes, a las 18.00 horas, se enciende el árbol de Nadal en la plaza de Armas. Concierto del coro Diapasón

El acto de encendido tendrá lugar en la plaza de Armas y serán dos alumnas del ceip de Pazos —Rocío Romero Salazar (6 años) y Celine Somaza Arcos (11 años)— las encargadas de activar las luces de Nadal en Ferrol. El Ayuntamiento desea con este gesto hacer protagonistas de estas fechas a los más pequeños de la ciudad.

A continuación del alumbrado, elofrecerá un concierto de alrededor de 50 minutos con piezas como Campana sobre campana, Hacia Belén va una burra, Con esta parrandita, Fum, fum, fum, Festejo de Navidad, The first Noel, Vamos a Belén, Quén dixo?, In the bleakmidwinter, El pavo y Noche de amor.