El Chanfaina Lab de San Sadurniño, obtiene el XI Premio Especial José Sellier

La Academia Galega do Audiovisual ha anunciado del XI Premio Especial José Sellier al Chanfaina Lab, un proyecto de creación audiovisual colectiva que se celebra en el Concello de San Sadurniño

La Academia quiere reconocer una iniciativa «que fomenta a liberdade creativa e favorece a convivencia, unindo a cineastas de calquera idade, xénero, procedencia ou traxectoria para compartir experiencias arredor da obra cinematográfica. Unha proposta que reinvindica a súa alma rural e o seu espírito comunitario, sendo quen de implicar a veciños e de inspirar as vocacións de novas xeracións de cineastas.»

El Chanfaina Lab invita a creadores audiovisuales a grabar en el ayuntamiento de San Sadurniño un cortometraje durante un fin de semana con entera libertad temática y estilística, con San Sadurniño como referente. En el mes de febrero los filmes son proyectados en un acto público con la asistencia de autores y vecinos de la localidad. La convivencia de cineastas locales de diferentes edades y orígenes con otros de trayectorias consolidadas enriquece una propuesta que se fundamenta en el respeto por el territorio.

Álvaro Pérez Becerra, presidente de la Academia Gallega del Audiovisual, destacó que “o Chanfaina Lab é imprescindible porque pon o foco no territorio, que debera ser un protagonista máis no audiovisual que producimos aquí. Aposta ademais por unha mirada ampla sobre o talento, contando con creadores de diferentes idades e experiencias” ó tempo que definía á iniciativa galardoada co XI Premio Sellier como “todo un exemplo de como debemos comportarnos como sector”

El alcalde, Secundino García, calificó el premio como «un recoñecemento ó esforzo que facemos dende San Sadurniño, un concello pequeno, por promover a creación e apoiar o audiovisual galego».

El alcalde destacó además «o formato único e orixinal» que «é capaz de xuntar nun mesmo espazo e nun mesmo tempo a creadores reputados con cineastas locais que fan curtas por afección, teñan ou non coñecemento previo, compartindo proxecto sen distincións e aprendendo unhas persoas das outras. O noso Chanfaina é nese sentido un encontro audiovisual moi democrático, e iso tamén se traduce na grande calidade das pezas producidas e nunha traxectoria xa consolidada e de referencia».

El premio Sellier es un galardón que otorga la Academia Galega do Audiovisual para premiar la labor de iniciativas destacables dentro del sector audiovisual; debe se nombre al pioneiro de cine José Sellier Loup, que, en mayo de 1897 filmó, en A Coruña, las primeiras películas rodadas en España con cámara Lumière.

La entrega de premios tendrá lugar este sábado 3 de diciembre a las 20:00 horas en el Teatro Colón de A Coruña y contará con la presencia de Alfredo y Marta Sellier, descendentes del pionero de la cinematografía, que serán los encargados de entregar al Chanfaina Lab un trofeo diseñado por el artesano coruñés Teodoro Castro, que reproduce la cámara Lumière con la que José Sellier grabó aquellas primeras imágenes de la vida cotidiana en la ciudad de A Coruña.

El Premio Especial José Sellier es una iniciativa de la Academia Galega do Audiovisual, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de A Coruña.