Las entidades deportivas usuarias del pabellón de Caranza exigen al Concello de Ferrol una solución inmediata

El pasado 3 de noviembre distintos clubes usuarios del pabellón de Caranza fueron citados en el Concello de Ferrol para informarles de las actuaciones llevadas a cabo por la corporación municipal ante la situación de dicha instalación. El concejal de urbanismo, Julián Reina, ratificado por el concejal de deportes, los informó que el día 1 de diciembre podrían utilizar las instalaciones, «ya que estaban todos los trámites solicitados con urgencia, contratada la obra, etc… a día de hoy seguimos sin saber absolutamente nada de cuando podremos acceder al pabellón«, denuncian las entidades usuarias.

Dicho cierre perjudica a muchos clubes de base de la ciudad, «pero principalmente a los que necesitamos la piscina para poder llevar a cabo nuestra actividad«, denuncian desde el Club Sincro Ferrol, que están «mal entrenando gracias a la ayuda del BeOne, y del Concello de Fene, además de la dirección del Rodolfo Ucha, que nos permite poder entrenar en su gimnasio.»

Quieren manifestar encarecidamente su malestar ante la gestión municipal, «la cual opta por no contestar ni al teléfono, porque saben que una vez más el deporte de base de la ciudad les importa muy poco.«

Los clubes están afrontando «unos costes inasumibles, porque las familias optan por dar de baja a sus hijos de nuestras actividades, no nos culpan, pero no pueden afrontar un gasto por un servicio que no les podemos ofrecer.»

Los clubes afectados por las precarias condiciones de las instalaciones municipales solicitaron una reunión de urgencia como muy tarde este viernes 2 de diciembre, «y no nos reciben hasta el próximo viernes día 9.»