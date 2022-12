O Concello de Narón conmemorou o Día dos Dereitos Humanos

O Pazo da Cultura acolleu na mañá deste venres o primeiro dos actos conmemorativos do Día dos Dereitos Humanos. A proxección da película “Valentina” foi a proposta inicial desta xornada, na que escolares de primeiro e segundo curso de Primaria de centros de ensino de Narón puideron ver esta película, protagonizada por unha nena con Síndrome de Down que quere ser trapecista.

A edil de Ensino, Mercedes Taibo, acudiu tamén a esta cita e posteriormente desprazouse ao Centro Comunitario Manuela Pérez Sequeiros para ver as exposicións artísticas cedidas pola ASCM, Aspaneps, Teima Down Ferrol, Saúde Mental Ferrol, Eume e Ortegal, Cogami e Acadar, que se poderánver ata o día 30 deste mes. Taibo destacou o traballo das entidades e agradeceu tamén o traballo de Jessica e Quique, usuarios da asociación Nuestra Señora de Chamorro que presentaron a actividade do Pazo.

A programación continuou pola tarde, dende as 17.30 horas, no Auditorio municipal. A alcaldesa, Marián Ferreiro, acudiu para presenciar a ponencia do

escritor Ricardo Pérez Montero, alumno da Escola de Teatro de Narón que falou sobre a súa experiencia como escritor con diversidade funcional. A rexedora

local subliñou o labor que desenvolven as entidades que colaboraron na organización deste evento, co lema “Iguais na nosa diversidade”. “Un lema no que queremos reivindicar un ano máis a importancia de continuar traballando pola tan necesaria inclusión plena na sociedade de todas as persoas” recalcou

Ferreiro, que asegurou que “dende o Concello de Narón continuaremos avanzando conxuntamente coas entidades para acadar unha sociedade máis

xusta e igualitaria”.

Ás 18.00 comezou o concerto do grupo de música pop-rock Chungo Pastel, da Fundación Igual Arte, integrada por cinco artistas con diversidade funcional e trala súa actuación proxectouse o videoclip do making off de Eu Sumo, no que se recompila todo o labor realizado na campaña de sensibilización Eu Sumo por un mundo cheo de diversidade o pasado ano dende o Concello e diversas entidades. O concerto inclusivo de Marcos Mella pechou a programación conmemorativa do Día dos Dereitos Humanos.

O Concello organizou os actos xunto coas entidades Áurega, Cogami, Asociación Nuestra Señora de Chamorro, Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra, Aspanaes, Alcer, ASCM, Aspaneps, Teima Down Ferrol e Saúde Mental Ferrol, Eume e Ortegal.