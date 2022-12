O Esteo recibe este jueves al Piensos Durán Albense

Los ponteses recibirán mañana, jueves, la visita del Piensos Duran Albense F.S., en un encuentro adelantado a la 13ª y penúltima jornada del año en la 2ª División «B», programado para las 17:00 horas en el Pabellón del CEIP Monte Caxado de As Pontes.

Los de As Pontes tendrán enfrente a un conjunto que llega a este encuentro situado en la sexta posición provisional del campeonato con veinte puntos, la mayoría de ellos conseguidos en su feudo aunque esta temporada, a diferencia de la anterior, ya ha conseguido la victoria en canchas como la del Ribeira o el Leis Pontevedra, pero aún así lejos de su casa está teniendo problemas a la hora de sacar los partidos adelante. Precisamente los de Alba de Tormes vienen de ganar al Segosala por 4-2 la pasada jornada, actuando como locales, por lo que querrán seguir sumando de tres en tres para mantenerse en la zona medio-alta de la tabla clasificatoria. No lo tendrá nada fácil ante un O Esteo que busca dar continuidad a los resultados positivos de las dos últimas jornadas (un empate y una victoria) ante A Estrada y el Ribeira respectivamente, y en donde han experimentado una leve mejoría a todos los niveles a pesar de las numerosas bajas con las que cuenta últimamente a la hora de afrontar los encuentros.

El Piensos Duran Albense F.S. ha conseguido retener a gran parte de jugadores de pasadas temporadas, en su mayoría jóvenes muy intensos tanto a nivel defensivo como ofensivo que no dan un balón por perdido durante todo el encuentro. En sus filas también tiene jugadores experimentados en la categoría, esta mezcla hace que sean letales al contragolpe y que ejecuten muy bien las jugadas de estrategia a balón parado además de tener dos buenos porteros, lo que obligará a los jugadores ponteses a no perder la concentración en ningún momento del encuentro sino quieren verse sorprendidos por un equipo que busca continuamente el error del rival para hacer daño y al igual que los de As Pontes luchará por la victoria desde el minuto uno.

Los jugadores de O Esteo quieren hacer del pabellón del CEIP Monte Caxado un fortín, de donde ya se han escapado demasiados puntos, para ello saben que tendrán que realizar un encuentro muy intenso tanto a nivel ofensivo como defensivo donde continúan teniendo algún que otro problema, tratando de no dejar pensar a los jugadores rivales y aprovechar bien las jugadas de ataque para intentar sumar tres puntos importantes para tratar de continuar escalando posiciones en la clasificación.

En un principio y salvo sorpresa de última hora, los de As Pontes continúan sin poder contar con Juan, Guillan y Alberto, los tres por lesión.