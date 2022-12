Casi 800 deportistas tomarán la salida este domingo en el XXXVI Memorial Adolfo Ros

Todo listo para una nueva edición del Memorial Adolfo Ros, la principal carrera popular del calendario comarcal que recorrerá los ayuntamientos de la ría en la mañana de este domingo 11 de diciembre. Al cierre de las inscripciones, la Federación Gallega de Atletismo contabilizó 782 deportistas en los ocho apartados que tendrá la prueba, la mayoría de ellas para la distancia absoluta de 21 kilómetros. Este año la organización recayó en el Concello de Fene, quien, en colaboración con Ferrol, Narón y Neda, ha preparado un amplio dispositivo para que esta auténtica fiesta del deporte sea, de nuevo, todo un éxito.

La carrera absoluta arrancará en la Avenida do Mar, en San Valentín, a las 10:00h con un total de 635 personas apuntadas, y finalizará en el mismo punto pasadas las 12:00h. De hecho, la entrega de premios está prevista para las 13:00 h en el pabellón de A Xunqueira.

Habrá también pruebas en las categorías de menores. Sub 18 y Sub 16, con 25 inscripciones, recorrerán 4 kilómetros metros por un circuito trazado a las afueras del barrio, igual que en los apartados Sub 14 y Sub 12 (54), que deberán completar 2.000 metros. Para los chicos y chicas Sub 10 (35 participantes) hay preparada una carrera de 1.000 metros y las 33 menores inscritas menores de 8 años solo tendrán que correr 800 metros.

Hay que tener en cuenta que la media maratón también está abierta a corredores y corredoras en silla de ruedas -3 inscripciones- y a la de personas invidentes, en la que solo habrá una participación. En la categoría de handbikes no se registró ninguna solicitud.

Para agilizar el desarrollo de la prueba, los dorsales pueden retirarse de manera anticipada en el pabellón de A Xunqueira este viernes 9 de diciembre en horario de 9:00 a 16:30h y de 16:30 a 20:30h. El sábado también se podrán recoger de 9:00 a 14:00h y de 16:00 a 20:20h. El domingo por la mañana la retirada estará abierta de 8:00 a 9:00h, justo antes del comienzo de la prueba, cuyos tiempos se registrarán mediante dispositivos electrónicos para poder publicarlos instantes después de su final.

Para asegurar que la carrera se desarrolle sin incidencias, los cuatro ayuntamientos han organizado un amplio dispositivo de seguridad coordinado por las respectivas policías locales con la ayuda de la Guardia Civil de Tráfico que velarán por la seguridad regulando la circulación a lo largo del recorrido de la carrera. También prestan apoyo las agrupaciones municipales de Protección Civil, así como miembros de los clubes BTT Fene, Club Kang Fene y Cultural Maniños S.D entre otras entidades colaboradoras.