Vuelve «o novo derbi»-Depor-Racing este domingo

Mateo Pintado Golpe

El Racing viajará a Riazor con la intención de llevarse un triunfo en este “Derbi das rías” tras recuperar sensaciones con las victorias ante Pontevedra y Linares. En el otro lado, le espera un Deportivo que se encuentra en un momento de crisis tras “hacer el ridículo” la pasada jornada en Badajoz. Domingo, 19:00 (Insports y TVG 2)

Vuelve el Racing a Riazor. Racing y Dépor miden sus fuerzas este domingo en un duelo directo por los puestos de playoffs. Ambos, con una importante similitud en cuanto a puntos y expectativas de cara a final de campaña llegan con ciertas dudas a la cita. Los departamentales, tras salir del duro bache sufrido los últimos meses, desean reafirmarse y de esta forma poner tierra de por medio con el límite de playoffs. Mientras tanto, los “cascarilleiros» deben ganar de manera obligatoria si no quieren verse fuera de playoffs la próxima semana. Dos jornadas seguidas sin ganar y una irregularidad destructiva, hacen que los de Óscar Cano vean como se les van esfumando esas pocas opciones de ascender de forma directa.

Duelo de viejos conocidos

Sin duda, este será un encuentro que generará cierta morriña en algunos jugadores de ambos conjuntos.

Por parte del Deportivo, Ian Mackay, el ahora guardameta blanquiazul, fue durante cuatro años dueño de la portería de A Malata. El coruñés llegó a ser uno de los ídolos de la afición racinguista aunque finalmente salió de la entidad departamental en el año 2018 tras el descenso a tercera división. Tras recalar la pasada campaña en el principal equipo de su ciudad natal, se verá de nuevo las caras ante un Racing de Ferrol en el que continúan algunos de sus excompañeros.

En el lado ferrolano, Enrique Fornos, zaguero departamental, se formó en la cantera del Deportivo, vistiendo de esta forma dicha camiseta hasta el año 2019, cuando se unió a las filas ferrolanas. Además jugadores como Diego Rivas y Tomás Bourdal, los cuales también forman parte de la plantilla de Cristóbal Parralo, otro exdeportivista, fueron de la cantera coruñesa durante dos años.

El guardameta ferrolano formó parte del filial blanquiazul entre los años 2009 y 2011, en los que jugó un total de casi dos mil minutos.

El zaguero argentino, Tomás Bourdal, fue una pieza importantísima en el Fabril durante la campaña 2019 / 2020, en la que jugó un total de veintidós encuentros.

Los cuatro gatos se multiplicaron

Tras muchos años teniendo que sufrir las injurias de la afición deportivista hacia los racinguistas debido a la cantidad de masa social departamental y diferentes temas relac

ionados, los ferrolanos están dando toda una lección en cuanto al apoyo mostrado a sus jugadores.

Las 900 entradas cedidas por parte del Dépor al Racing para la zona de aficionados visitantes, se agotaron tan solo siete horas después de salir a la venta. Además, en los sectores cercanos a dicha grada de animación racinguista tampoco quedan asientos libres por lo que se prevé que habrá muchísima presencial departamental en tierras coruñesas.

Un Deportivo al que “le falta algo”

Cómo dijo el técnico deportivista, “Todos los equipos pasan crisis durante la temporada. Vamos a tratar de olvidar eso y centrarnos en nosotros. Prepararnos para lo que pueda suceder. Para cuando tenga que suceder, ser capaces de recortar puntos. El Alcorcón pierde, al Córdoba le costó ganar… vamos a recuperar nuestra mejor versión y el resto vendrá por arrastre”

Tras la decepción sufrida en el Nuevo Vivero, “Mi sensación es que desde el minuto 1 nos faltaba algo. Emoción por jugar, alma… En los últimos partidos, el portero rival fue el mejor.

Si llegamos a Badajoz y veo que los pases son sin intención, que la tenemos por tenerla, que el equipo no ataca… me deja cabreado. No puedo engañar a mi gente. Contra el Castilla hicimos un partidazo y el otro día fue uno muy malo. Y no solo lo digo yo, me meto en el vestuario y ellos son los primeros que dicen que no saben qué pasó. Un mal día lo puede tener cualquier, pero no puede volver a sucedernos esa pérdida tan exagerada de tensión”

Para combatir los malos resultados, “Esta semana hemos hablado más y estamos ahí identificando dónde está el margen de mejora del equipo. Hay demarcaciones que están teniendo un rendimiento bueno y a pesar de ello pensamos en meter un elemento más. Estoy en sintonía con la dirección deportiva”

Además, los coruñeses ven al Racing como “Un equipo muy hecho. Gente con mucha experiencia en todas las líneas y que genera mucho fútbol por fuera. Sus dos extremos posiblemente sean de los tres o cuatro jugadores en mejor forma de la categoría.

Trataremos de que sus salidas no sean muy limpias porque gran parte de su éxito ofensivo está ahí”

Un Racing con ganas de demostrar

En un momento en el que el banquillo racinguista comienza a pedir sitio, el dirigente cordobés dice lo siguiente: “Eso es lo que queremos los entrenadores, que juegue quien juegue, te lo pongan difícil. La decisión dura va a ser la mía a la hora de hacer la alineación, ya que el que se quede seguro que merece mucho más”.

A pesar de la mala racha deportivista, el técnico Cristóbal Parralo ha declarado que “Nosotros veníamos de perder tres partidos y llevamos ahora dos encuentros ganados.

Nunca sabes qué es lo mejor. La verdad es que el Deportivo es un equipo peligroso, lo cojas cuando lo cojas”.

“En el Deportivo hay muchos jugadores determinantes, como puede ser Quiles, ya que cuenta con una buena plantilla. Las bajas las tenemos todos los equipos y hay que jugar con ellas. Para eso están las plantillas”

Además, el técnico ve al Dépor como “un rival enrabietado, con ganas de quitarse de encima la última derrota y pensando que ganarnos a nosotros sería volver a la senda de las victorias. Sé que estará apoyado por esa gran afición que tiene, por lo que será un encuentro complicado y difícil, como lo son todos los partidos que se juegan en Riazor, ya que es un equipo que domina, espoleado por su afición”.